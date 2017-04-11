Один из руководителей Одесской таможни погорел на взятке

Сегодня, 06:15

Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов

Таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду. Фото: od.gp.gov.ua
Таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду. Фото: od.gp.gov.ua

В понедельник во время получения взятки правоохранители задержали исполняющего обязанности заместителя руководителя Одесской таможни. Чиновника поймали при получении неправомерной выгоды в размере 600 долларов, сообщили в областной прокуратуре.

"Установлено, что таможенник требовал и получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 600 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза", – говорится в сообщении.

Кроме того, служащий фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни Государственной фискальной службы, а должность в Одесской области занимает в командировке, уточнили правоохранители.

Спецоперацию по задержанию проводили следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками регионального управления Службы безопасности и подразделения внутренней безопасности ДФС в области.
взятка, взятки, чиновники, взяточничество, чиновник, таможенник

Вы сейчас просматриваете новость "Один из руководителей Одесской таможни погорел на взятке". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: antikor.com.ua

На Закарпатье на взятке "поймали" директора автошколы

Вчера, 16:05

За 700 долларов мужчина  пообещал выдать водительское удостоверение, злоумышленника поймали с поличным 

Донбасс

Бывшего бойца батальона Донбасс задержали за попытку дать взятку. Фото: Лариса Сарган / Facebook

Бойца Семенченко задержали при попытке дать взятку прокурору и следователю

8 Апреля, 03:40

По словам Сарган, экс-бойца Донбасса, который носит фамилию Каминский и имеет позывной Жак, задержали в пятницу вечером

Происшествия

В Киеве на взятке поймали следователя управления полиции с сообщником

7 Апреля, 15:51

Злоумышленник получил более 270 тыс. грн за непринятие мер по привлечению к уголовной ответственности

Запад

У взяточника изъяли несколько тысяч долларов. Фото: ssu.gov.ua

На Прикарпатье чиновник собирал с фермеров по сотне долларов за гектар земли

7 Апреля, 02:33

При обысках по месту жительства взяточника изъято 24 000 долларов и 55 000 гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования