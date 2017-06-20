Около 14 тысяч одесситов уже сдали ВНО в 2017 году

Сегодня, 20:45

Самым популярным предметом после украинского языка и литературы стала история Украины

Только двое из детей пытались списать со шпаргалок, а 26 - пытались использовать телефоны. Фото: pushkinska.com
Только двое из детей пытались списать со шпаргалок, а 26 - пытались использовать телефоны. Фото: pushkinska.com

В Одессе успешно завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Почти 14 тыс жителей Одесской области уже прошли тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского регионального центра оценивания качества образования.

"Все работы проверили, распознали и идентифицировали, а все абитуриенты получили доступ к результатам. Утечек информации о содержании тестов и фактив коррупции не зафиксировали", – отчитываются в центре. Но уточняют: без нарушений не обошлось. 26 абитуриентов пытались списать при помощи мобильных телефонов, еще двое по-старинке пришли со шпаргалками. Их результаты пришлось анулировать, говорят в центре.

Самым популярным предметом после украинского языка и литературы стала история Украины, тест по этому предмету писали 9153 абитуриента. А вот испанский язык сдали всего четыре человека.

Ранее в городе действовала платформа по подготовке к тестированию
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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