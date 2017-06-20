Около 14 тысяч одесситов уже сдали ВНО в 2017 году

В Одессе успешно завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Почти 14 тыс жителей Одесской области уже прошли тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского регионального центра оценивания качества образования.

"Все работы проверили, распознали и идентифицировали, а все абитуриенты получили доступ к результатам. Утечек информации о содержании тестов и фактив коррупции не зафиксировали", – отчитываются в центре. Но уточняют: без нарушений не обошлось. 26 абитуриентов пытались списать при помощи мобильных телефонов, еще двое по-старинке пришли со шпаргалками. Их результаты пришлось анулировать, говорят в центре.

Самым популярным предметом после украинского языка и литературы стала история Украины, тест по этому предмету писали 9153 абитуриента. А вот испанский язык сдали всего четыре человека.

Ранее в городе действовала платформа по подготовке к тестированию.