Опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве в Одесской области

Разыскиваемый мужчина не имеет места жительства и рода занятий, отмечают правоохранители

Полиция опубликовала фото подозреваемого мужчины, который совершил в новогоднюю ночь двойное убийство, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Полиция Одесской области разыскивает мужчину, который совершил два убийства в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района.

"Известно, что подозреваемый – без постоянного места жительства и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщала полиция области, это был единственный случай убийства в новогоднюю ночь по Украине. Убиты были мужчина и женщина.