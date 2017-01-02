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Опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве в Одесской области http://www.segodnya.ua/img/article/7851/73_main.1483356499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/73_tn.1483356499.jpg Одесса Разыскиваемый мужчина не имеет места жительства и рода занятий, отмечают правоохранители

Опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве в Одесской области

Сегодня, 13:29

Разыскиваемый мужчина не имеет места жительства и рода занятий, отмечают правоохранители

Место двойного убийства. Фото: &quot;Надднепрянская правда&quot;
Место двойного убийства. Фото: "Надднепрянская правда"

Полиция опубликовала фото подозреваемого мужчины, который совершил в новогоднюю ночь двойное убийство, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Полиция Одесской области разыскивает мужчину, который совершил два убийства в новогоднюю ночь в селе Прилиманское Овидиопольского района.

"Известно, что подозреваемый – без постоянного места жительства и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщала полиция области, это был единственный случай убийства в новогоднюю ночь по Украине. Убиты были мужчина и женщина.
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Источник:

"Сегодня"

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