Овидиопольский головорез покончил с собой – СМИ

Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери накануне Нового года в Овидиополе Одесской области, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

По предварительной информации, мужчина повесился сегодня утром в своей камере, сообщил источник.

Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский головорез был арестован без права на залог.