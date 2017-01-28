Овидиопольский головорез покончил с собой – СМИ

Сегодня, 12:23

По данным источников, убийца свел счеты с жизнью в СИЗО

Овидиопольский головорез покончил с собой. Фото: npu.gov.ua
Овидиопольский головорез покончил с собой. Фото: npu.gov.ua

Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери накануне Нового года в Овидиополе Одесской области, покончил с собой в следственном изоляторе. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет УНН.

По предварительной информации, мужчина повесился сегодня утром в своей камере, сообщил источник.

Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский головорез был арестован без права на залог.
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