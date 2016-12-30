Овидиопольский убийца мстил бывшему работодателю

О подготовке теракта в Одессе овидиопольским убийцей рассказал человек, которого он лишил семьи

О готовящимся теракте в Одессе овидиопольским убийцей рассказал человек, которого он лишил семьи. Об этом сообщил советник главы МВД Арсена Авакова, нардеп Антон Геращенко, передает телеканал "112 Украина".



"Эта информация появилась из общения этого негодяя с человеком, которого он фактически лишил родных, которому он рассказывал, что его никто не остановит, что он убьет его близких и совершит преступление, от которого у всех заледенеет кровь в жилах. Этот ублюдок, находясь в приязненных отношениях с его бывшим работодателем, решил отомстить ему в особо изощренной форме", – заявил Геращенко.

Убийца сначала поджег дом родственника работодателя, и когда тот бросился тушить дом, приехал к нему домой и убил его жену и двухлетнюю дочь.

Затем убийца пытался скрыться на автомобиле МАN, похищенном у бывшего работодателя.

Напомним, правоохранители Одесской области разыскивали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве: обгоревшие тела женщины и ребенка нашли с отсеченными головами. Преступник, убегая, ранил мужчину – соседа убитой женщины.

Позже сообщалось, что изначально разыскиваемый мужчина планировал наехать грузовиком на толпу людей.

В регионе был введен план "Сирена" по розыску подозреваемого: вдоль трасс в Овидиопольском районе установили посты полиции. Всего в операции участвуют порядка 500 правоохранителей. В полиции допускают, что преступник может быть вооружен.