Овидиопольский убийца повесился на простыне – прокуратура

В субботу, 28 января, в своей камере был найден мертвым Денис Погорелов, которого подозревали в убийстве двух человек в Овидиополе в конце декабря 2016 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

По предварительной информации, смерть наступила в результате механической асфикции шеи, путем повешения на простыне.

"Следует отметить, что с 4 января 2017 указанный мужчина содержался в одиночной камере. Это было связано с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский головорез был арестован без права на залог.