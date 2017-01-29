Овидиопольский убийца повесился на простыне – прокуратура

Сегодня, 15:03

Дмитрий Погорелов находился в следственном изоляторе

Подозреваемый покончил с собой. Фото: glavnoe.ua
Подозреваемый покончил с собой. Фото: glavnoe.ua

В субботу, 28 января, в своей камере был найден мертвым Денис Погорелов, которого подозревали в убийстве двух человек в Овидиополе в конце декабря 2016 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

По предварительной информации, смерть наступила в результате механической асфикции шеи, путем повешения на простыне.

"Следует отметить, что с 4 января 2017 указанный мужчина содержался в одиночной камере. Это было связано с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях со стороны других заключенных", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, 29 декабря в Овидиополе Одесской области произошла ужасная трагедия. Мужчина лишил жизни женщину и ее ребенка, после чего поджег частный дом, в котором проживали жертвы. Погорелова задержали 30 декабря в лесополосе под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести, а также хотел запугать всю Одессу. Овидиопольский головорез был арестован без права на залог.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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