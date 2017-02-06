Паломничество православных в центре Одессы показали с высоты птичьего полета (видео)

В сети появилось съемка с высоты птичьего полета паломничества православных в центре Одессы.

На видео видно огромную очередь верующих, которые пришли в Спасо-Преображенский кафедральный собор попросить помощи у чудотворных мощей целителя Пантелеймона.

Напомним, за последние несколько дней центр Одессы превратился в православную Мекку. Нескончаемая очередь паломников начинается на пересечении Преображенской и Бунина, переходя на Греческую, и по территории всего Спасо-Преображенского храмового комплекса. Здесь собрались представители всех возрастных категорий – от детей и до стариков.

Из-за огромного количества людей, желающих попасть в храм, на улице был установлен большой экран, где велась прямая трансляция богослужения с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. Люди по несколько часов стояли на улице, чтобы зайти в храм и поклониться мощам Пантелеймона.