Паломничество православных в центре Одессы показали с высоты птичьего полета (видео)
Тысячи верующих приходят поклониться мощам святого великомученика и целителя Пантелеймона
В сети появилось съемка с высоты птичьего полета паломничества православных в центре Одессы.
На видео видно огромную очередь верующих, которые пришли в Спасо-Преображенский кафедральный собор попросить помощи у чудотворных мощей целителя Пантелеймона.
Напомним, за последние несколько дней центр Одессы превратился в православную Мекку. Нескончаемая очередь паломников начинается на пересечении Преображенской и Бунина, переходя на Греческую, и по территории всего Спасо-Преображенского храмового комплекса. Здесь собрались представители всех возрастных категорий – от детей и до стариков.
Из-за огромного количества людей, желающих попасть в храм, на улице был установлен большой экран, где велась прямая трансляция богослужения с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. Люди по несколько часов стояли на улице, чтобы зайти в храм и поклониться мощам Пантелеймона.
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