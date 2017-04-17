Пасха в Одессе: марш легионеров и гигантский торт-яйцо

Одесса отпраздновала Воскресение Христово фестивалями, исторической реконструкцией и танцем сиртаки. Так, на Дерибасовской горожанам и гостям показали реконструкцию событий двухтысячелетней давности, в Горсаду всех учили расписывать яйца, а в области установили новый сладкий рекорд.

Началось празднование главного христианского праздника с появления в центре Одессы лагеря римских легионеров. Так, в городе появился "пятачок" древнего Иерусалима времен Иисуса Христа. Уже в субботу тут провели пасхальную реконструкцию: легионеры в латах и шлемах маршем прошли по Дерибасовской, а Понтий Пилат осудил Христа, который с крестом на спине "взошел на Голгофу", пройдя от ул. Екатерининской до Преображенской. "Людей было очень много, а в лагере легионеров детей учили сражаться на мечах", — рассказала нам участница мероприятия Елена Баранова.

ДЕРЕВО И СИРТАКИ. В воскресенье, освятив пасхальные корзины, одесситы продолжили отмечать праздник на тематических фестах. На фестивале "Пасхальная радость" в Горсаду гостей развлекали концертом и мастер-классами по декупажу, украшению яиц, бисероплетению и даже сочинению сказок.

"Самые активные участники, которые собрали по три эмблемы фестиваля, получили сладкие призы", — рассказали в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета.

Кроме того, тут можно было полюбоваться деревом, которое "расцвело" писанками. По словам организаторов, накануне они проводили мастер-классы по декору яиц, которыми и украсили дерево, чтобы собрать деньги на благотворительность. "Мы собрали 6900 гривен", — рассказала на своей странице в соцсети автор идеи Екатерина Адысева.

Тем временем на Греческой площади зрителей развлекали в традициях эллинов. На сцене в этнических нарядах выступали творческие коллективы, которые, конечно же, танцевали сиртаки. А вот угощали гостей греческого фестиваля бараниной и традиционным для этой заморской страны салатом. "Около шести тысяч человек стали гостями нашего праздника", — рассказали в благотворительном фонде, который организовал празднество.

ПОШЛИ НА РЕКОРД. А в Одесской области жителей радовали тематическими кондитерскими изделиями. В городе Раздельная презентовали 850-килограммовый пряничный торт в виде пасхального яйца. "Мы задумали писанку в человеческий рост. Она получилась такая большая, что верхушку мы уже делали из бисквита, иначе ее было бы просто не поднять", — рассказала нам автор идеи Оксана Бубликова и добавила, что кроме мегаяйца в Раздельную привезли еще 60 пряничных писанок, расписанных художниками.