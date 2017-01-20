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Под домашний арест взяли мужчину, пытавшегося убить жену и двух детей в Одесской области (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/85_main.1484906712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/85_tn.1484906712.jpg Одесса 37-летнему мужу и отцу пострадавших сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство 

Под домашний арест взяли мужчину, пытавшегося убить жену и двух детей в Одесской области (видео)

Сегодня, 12:05

37-летнему мужу и отцу пострадавших сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство 

Мужчину взяли под домашний арест. Фото из открытых источников
Мужчину взяли под домашний арест. Фото из открытых источников

В Одесской области избрали меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство жены и двух детей.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, мужчину взяли под домашний арест.

"В ходе проведения досудебного следствия были выявлены обстоятельства трагедии, ставшие основанием для переквалификации указанного уголовного производства со ст. 128 УК Украины на ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины. В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 37-летний муж и отец пострадавших, которому было сообщено о подозрении в законченном покушении на совершение умышленного убийства более двух лиц, малолетних детей, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц", – сообщают правоохранители.

Отмечается, что суд отказался взять под стражу подозреваемого и избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Правонарушителю может грозить от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 14 января в одном из домов, расположенных в селе Федосеевка Одесской области, произошел пожар, в котором пострадали 25-летняя женщина и двое ее малолетних детей 4 и 6 лет.

Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина в ходе ссоры с женщиной, облил дом бензином. Женщина, пытаясь поджечь плиту, и спровоцировала возгорание.

Все пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения.  Сейчас мать с сыном находится на лечение в Киеве, а девочка остается на лечении в Одессе.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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