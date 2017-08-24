Под Одессой Lexus насмерть сбил женщину
На месте трагедии работают правоохранители, которые устанавливают личность погибшей
Сегодня в Овидиопольском районе произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
Водитель автомобиля Lexus по неизвестным причинам наехал на пешехода. От полученных травм женщина скончалась.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливается личность погибшей.
Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный мужчина сжег припаркованную машину.
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