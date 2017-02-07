Под Одессой нашли тело мужчины с татуировкой девушки на плече

Сегодня, 18:06

Полиция уже сделала ориентировку по районным отделам, расследование продолжается

Полиция пытается установить личность мужчины. Фото: karpathir.com
Полиция пытается установить личность мужчины. Фото: karpathir.com

Под Одессой – в Овидиопольском районе – возле водоочистных сооружений правоохранители нашли тело мужчины. На сохранившихся остатках плоти у него – татуировка с изображением головы девушки.

Об этом "Сегодня" сообщили в Овидиопольском отделе полиции.

"Нашли останки мужчины 40-60 лет. Из особых примет у него есть татуировка с изображением головы девушки на плече. Мы уже сделали ориентировку по районным отделам, пытаемся опознать", – отметили в отделе полиции.

По словам полицейских, рост погибшего составляет 180 сантиметров, предположительно, у человека было худощавое телосложение. Волосы темно-русые с проседью.

Ранее сообщалось, что останки человека нашли в Одессе под Потемкинской лестницей.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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