Под Одессой построят самый большой спорткомплекс за 73 млн

В Измаиле строят самый большой спортивный комплекс в Одесской области. Местные власти затеяли масштабную стройку еще пять лет назад и уже возвели больше половины запланированных зданий. "Сегодня" выяснила, что для окончания работ необходимо еще 55 млн грн.

Строительство ведется на улице Ивана Франко в спальном районе городе. По словам мэра Измаила Андрея Абрамченко, новый многопрофильный спортивный комплекс будет состоять из пяти корпусов общей площадью 4000 квадратных метров, в которых оборудуют шесть спортивных залов для занятий борьбой, футболом, волейболом, баскетболом, легкой и тяжелой атлетикой. Планируется, что в центре будут заниматься ученики детско-юношеских спортивных школ города. "Вместе с открытыми спортивными площадками спорткомплекс занимает 12 тысяч квадратных метров. Он станет самым большим в Одесской области", — заверил нас Абрамченко.

Строители уже возвели три корпуса, в которых провели отделочные работы и установили окна. А в ближайших планах — строительство крытого 25-метрового бассейна, рассчитанного на четыре дорожки. "Теперь мы сможем открыть в городе секцию плавания, — уверен городской голова. — А в залах спорткомплекса будем проводить международные соревнования".

Стройка. Рабочие возводят очередной корпус спортивного центра. Фото: bessarabiainform.com

Правда, рекордных сроков строительства власти не обещают: предварительно открытие комплекса запланировали на 2019 год. То есть, в общей сложности, на возведение дворца спорта потратят около семи лет. Продолжительное строительство городские власти объясняют тем, что, мол, возведение такого крупного объекта требует больших финансовых вложений, которые достаточно трудно найти.

"На данный момент мы использовали 18 млн грн, а для завершения строительства нужно еще 55 млн грн", — объяснил нам Абрамченко. Новый губернатор Одесской области Максим Степанов уже пообещал, что в этом году Измаилу для этой цели выделят 5 млн грн из областной казны. Еще от 10 до 20 млн планируют выделить из городского бюджета.

Жители Измаила по-разному относятся к перспективе открытия нового спорткомплекса. Так, в Придунайском центре общественных инициатив уверены, что городу спорткомплекс нужен. "У нас много спортивных секций в городе, но нет для них нормальных помещений, поэтому новый спорткомплекс — это очень хорошо. И внешне сейчас все выглядит вполне пристойно", — рассказали нам представители центра. Но некоторые измаильчане уверены, что для начала в городе необходимо отремонтировать дороги и больницы, а затем уже браться за спортцентры.

Новый корпус. Построят 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Фото: bessarabiainform.com

А вот измаильский общественник Валентин Антоненко считает, что в строительстве не обходится без махинаций. "Предыдущие власти обещали построить на этом месте школу: деньги выделяли, но так ничего и не появилось. Сейчас происходит то же самое, — считает Валентин и добавляет, что, по его мнению, проект комплекса непродуманный. — В спортивных залах слишком маленькие окна. Придется тратить деньги на освещение, хотя за счет больших окон можно было сэкономить".

РЕКОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШОГО СПОРТА

Пока в Одесской области возводят новые спортивные объекты, в Южной Пальмире постепенно возвращают к жизни местный Дворец спорта и спорткомплекс "Олимпиец" на проспекте Шевченко. Так, напомним, в конце прошлого года во Дворце спорта открыли новый ледовый каток. Теперь здесь проводят тренировки фигуристы и хоккеисты. А по вечерам в выходные, понедельник и пятницу на ледовой арене могут кататься конькобежцы-любители.

Недавно депутаты одесского облсовета приняли решение начать ремонт и соседнего с Дворцом спорта здания — спорткомплекса "Олимпиец", который уже долгие годы находится в плачевном состоянии. Там уже заменили старые осветительные фонари на более современные, а в этом году из областного кошелька выделят 15 млн грн на дальнейшую реконструкцию. "За эти деньги планируется демонтировать и заменить крышу, поменять окна, утеплить здание и решить проблемы отопления и санузла", — говорят в пресс-службе облсовета. При этом чиновники обещают, что не отдадут спорткомплекс в частные руки и не допустят закрытия работающей там спортивной школы.