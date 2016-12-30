Под Одессой продолжаются поиски головореза, убившего женщину с ребенком

Местность взята в кольцо, более 500 правоохранителей прочесывают район, где может скрываться преступник

Сегодня утром в Одесской области правоохранители продолжили активные поиски преступника, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

"Поиски с наступлением светового дня возобновились. Более 500 правоохранителей прочесывают местность, где, по информации полиции, скрывается преступник. Всю ночь кольцо оцепления не расходилось, ждали наступления светового дня", – сказано в сообщении.

О деталях спецоперации рассказала спикер ГУ Нацполиции в Одесской области Алена Войтенко.

"Спецоперация продолжается. Дело в том, что район, где он находится, это ближний пригород Одессы, и там не только жилые поселки, но и большое количество дачных кооперативов. С наступлением темноты, когда территория была полностью оцеплена и Нацгвардией, и полицией, и служебными собаками, она вошла в стадию завершения и ожидает наступления утра. Местность взята в кольцо, и кольцо сжимается. Личность его установлена. Мы знаем об этом человеке очень много, фамилию пока называть не можем. Рекомендация этому человеку – сдаться правоохранительным органам", – сказала она.

На месте находится руководитель местной полиции Дмитрий Головин, его заместители, а также руководители ряда силовых подразделений и Нацгвардии.

Напомним, вчера на пожаре в жилом доме в пгт Овидиополь (Одесская область), в одной из комнат нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами. Погибшими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. По подозрению в двойном убийстве правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). В Одесской области введен в действие оперативный план "Сирена".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают местные СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы.