Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Под Одессой продолжаются поиски головореза, убившего женщину с ребенком http://www.segodnya.ua/img/article/7845/97_main.1483085045.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/97_tn.1483085045.jpg Одесса Местность взята в кольцо, более 500 правоохранителей прочесывают район, где может скрываться преступник 

Под Одессой продолжаются поиски головореза, убившего женщину с ребенком

Сегодня, 10:03

Местность взята в кольцо, более 500 правоохранителей прочесывают район, где может скрываться преступник 

Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции
Правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, фото ГУ Нацполиции

Сегодня утром в Одесской области правоохранители продолжили активные поиски преступника, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

"Поиски с наступлением светового дня возобновились. Более 500 правоохранителей прочесывают местность, где, по информации полиции, скрывается преступник. Всю ночь кольцо оцепления не расходилось, ждали наступления светового дня", – сказано в сообщении.

О деталях спецоперации рассказала спикер ГУ Нацполиции в Одесской области Алена Войтенко.

"Спецоперация продолжается. Дело в том, что район, где он находится, это ближний пригород Одессы, и там не только жилые поселки, но и большое количество дачных кооперативов. С наступлением темноты, когда территория была полностью оцеплена и Нацгвардией, и полицией, и служебными собаками, она вошла в стадию завершения и ожидает наступления утра. Местность взята в кольцо, и кольцо сжимается. Личность его установлена. Мы знаем об этом человеке очень много, фамилию пока называть не можем. Рекомендация этому человеку – сдаться правоохранительным органам", – сказала она.

На месте находится руководитель местной полиции Дмитрий Головин, его заместители, а также руководители ряда силовых подразделений и Нацгвардии.

Напомним, вчера на пожаре в жилом доме в пгт Овидиополь (Одесская область), в одной из комнат нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами. Погибшими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. По подозрению в двойном убийстве правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). В Одесской области введен в действие оперативный план "Сирена".

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с  предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают местные СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы.
Одесса, ребенок, женщина, женщины, поиски, убийца, полиция, обезглавили, головорез

Вы сейчас просматриваете новость "Под Одессой продолжаются поиски головореза, убившего женщину с ребенком ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Заказные убийства в Украине: киллеров находят среди осужденных и студентов

Сегодня, 08:14

Ценник наемных убийц колеб­лется от пары тысяч за родственников до миллиона гривен за должников

Украина

Фото: ТАСС

Пенсионеру вернули 80 тысяч гривен, забытые в магазине: как люди проявляют доброту

Сегодня, 07:48

Увидев свои деньги, мужчина схватился от радости за голову. Признался, что не верил в чудо

Одесса

Излишек валюты изъят. Фото: AFP

На одесской таможне пресекли вывоз более 42 тысяч долларов

Сегодня, 04:00

Мужчина, который летел в Турцию, показал таможенникам не всю сумму  

Мир

Кириакос Амиридис Фото: сайт посольства Греции в Бразилии

В Рио в сгоревшей машине нашли тело пропавшего греческого посла

Сегодня, 03:16

59-летнего Кириакоса Амиридиса последний раз видели вечером в понедельник

Донбасс

У жителя Киева нашли две гранаты РГД-5. Фото: полиция

Вооруженного киевлянина задержали в Донецкой области

Сегодня, 03:15

Полицейские обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа и пакет с порохом. Владельцу запрещенного груза грозит до 7 лет тюрьмы

Одесса

ГУ Нацполиции

В Одесской области разыскивают мужчину, который отрезал головы матери и ребенку

Вчера, 20:45

Введен план "Сирена"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.