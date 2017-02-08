ФОТОФАКТ. Под Одессой произошло смертельное лобовое столкновение
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, погиб один человек
На трассе Одесса-Кучурганы произошла страшная авария. Автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, пишет 048.ua.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и двигался, превышая скорость.
В результате происшествия один человек погиб, а трое получили травмы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ 452.
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