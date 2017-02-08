ФОТОФАКТ. Под Одессой произошло смертельное лобовое столкновение

Сегодня, 11:20

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, погиб один человек 

На месте аварии. Фото: 048.ua
На месте аварии. Фото: 048.ua

На трассе Одесса-Кучурганы произошла страшная авария. Автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, пишет 048.ua.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и двигался, превышая скорость.

В результате происшествия один человек погиб, а трое получили травмы.

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Ранее сообщалось, что в Николаеве перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ 452.
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