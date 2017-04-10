Под Одессой произошло тройное ДТП

Один из водителей оказался заблокированным в машине после столкновения

Сегодня, 10 апреля, на трассе Черноморск-Одесса произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает издание "Пушкинская".

В пресс-службе ГУНП Одесской области подтвердили эту информацию и добавили, что один из автомобилей оказался сильно поврежденным в результате столкновения. Водитель оказался заблокированным в своей машине, из-за чего пришлось вызвать спасателей.

В аварии пострадали водители и пассажиры. В полиции сообщили, что потерпевших отправили в местную больницу.

В Овидипольском городском отделе ГСЧС рассказали, что вызов на данное место происшествие поступал, однако работники не успели выехать — заявители уведомили, что в помощи больше не нуждаются.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.