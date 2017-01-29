Под Одессой устроили экстрим на замерзшем озере (фото)

Сотни людей катались на санках и играли в хоккей в Измаиле

В выходные в Измаиле устроили массовую вечеринку на замерзшем Лебяжьем озере. Люди катались на коньках и санках прямо посреди водоема.

Организовала Ice mega party местная молодежная организация, активисты которой соорудили на месте катаний импровизированный прокат коньков, установили музыкальное оборудование, а также оградили место для заездов заборчиком, украсив его иллюминацией. А на берегу расположилась зона отдыха с мангалами и палатками, где можно было подкрепиться и согреться горячим чаем.

"Изначально мы хотели собрать людей из нашей организации и покататься на коньках, а потом решили сделать праздник для всех жителей города, так как в Измаиле нет ледовых катков, — рассказывает один из организаторов Александр Илаш. — Специально для этого события нам пришлось закупить коньки и привезти четыре генератора, чтобы работало освещение, музыкальный центр и чайники".

Фото: bessarabiainfo.com.jpg

Праздник приурочили ко Дню Татьяны, но перенесли на несколько дней из-за временного потепления.

"Перед самим событием мы проверили лед. В разных участках его толщина была не менее 16 сантиметров, что полностью соответствует нормам безопасности", — объяснил Александр и добавил, что за отдыхающими на льду следили спасатели и сотрудники полиции.

Фото: izmail-city.org.jpg

Измаильчане не только катались на коньках и санках, но еще играли в хоккей, фотографировались и отдыхали у костра. По словам очевидцев, вечеринку посетили с полтысячи человек. Гуляния закончились ближе к полуночи, после чего активисты убирали весь мусор.

"Мы всегда стараемся следить за чистотой", — говорят организаторы и добавляют, что в следующем году планируют сделать зимний праздник еще масштабнее и красочнее.