Под Одессой в частном доме нашли арсенал оружия
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, проводится расследование
В Одесской области сотрудники прокуратуры обнаружили арсенал оружия.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Беляевском районе, в селе Усатово, правоохранители во время обыска в частном доме нашли гранаты, тротиловые шашки и патроны к огнестрельному оружию.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
Сейчас проводится расследование.
Ранее сообщалось, что арсенал оружия изъяли правоохранители в Сумской области. Хранили боеприпасы дома четверо местных жителей. В пластиковых ящиках были патроны различного калибра, гранаты, ружья и другое военное снаряжение.
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