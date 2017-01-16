Под Одессой в частном доме нашли арсенал оружия

В Одесской области сотрудники прокуратуры обнаружили арсенал оружия.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Беляевском районе, в селе Усатово, правоохранители во время обыска в частном доме нашли гранаты, тротиловые шашки и патроны к огнестрельному оружию.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что арсенал оружия изъяли правоохранители в Сумской области. Хранили боеприпасы дома четверо местных жителей. В пластиковых ящиках были патроны различного калибра, гранаты, ружья и другое военное снаряжение.