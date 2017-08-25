Под Одессой задержали ночных расхитителей урожая

Сегодня, 16:54

Злоумышленники не мелочились в масштабах

Полиция помешала краже урожая. Фото: krestianin.ru
Полиция помешала краже урожая. Фото: krestianin.ru

В Одесской области предотвратили кражу урожая подсолнечника. Об этом сообщает местная полиция.

"О том, что ночью трое комбайнеров незаконно собирают урожай подсолнечника и отгружают его в грузовые автомобили, в полицию сообщил начальник службы безопасности одного из сельскохозяйственных предприятий Измаильского района. По прибытию полицейские обнаружили три работающие в поле комбайна и на обочине дороги – два грузовых автомобиля "Камаз" и "Рено" с заполненными семечками прицепами", – рассказали в полиции.

Водители и комбайнеры объяснили, что они наемные работники и не знают, кому принадлежит урожай. Оба грузовика были арестованы. Проверка продолжается.

Напомним, в Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову.
урожай, проверка, одесская область, полицейские, поле

Вы сейчас просматриваете новость "Под Одессой задержали ночных расхитителей урожая". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Видео: в Одесской области за считанные минуты автомобиль сгорел дотла

Вчера, 17:14

Пожарные прибыли достаточно быстро, но пожар уничтожил машину 

Украина

Самые-самые года нашей страны

26 мгновений Независимости: чем запомнился каждый год нашей страны

Вчера, 12:00

В 1992 году насчитали больше всего ученых, а 2015 год стал самым здоровым

Одесса

Фото: ГСЧС

Девушка пыталась покончить с собой в Одесской области

Вчера, 03:15

Молодая женщина хотела прыгнуть с крыши недостроенного дома 

Другие регионы

Фото: hvylya.net

Полицейские в Полтаве засняли забавную погоню за экс-чиновником

Вчера, 00:56

Мужчина резво убегал, но когда на улице его все же настигли - сразу начал падать в обморок, да так театрально, что ему даже аплодировали прохожие

Происшествия и криминал

В Черкасской области вооруженный дебошир бросил в полицейских гранату

23 Августа, 16:49

Инцидент произошел, когда правоохранители приехали на вызов из-за семейной ссоры

Происшествия

Злоумышленников задержали, они полностью признают свою вину

В Киеве задержали двух харьковских полицейских-взяточников

23 Августа, 11:42

У мужчины требовали 10 тысяч долларов за улаживание вопроса с запрещенным веществом в авто  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования