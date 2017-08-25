Под Одессой задержали ночных расхитителей урожая

В Одесской области предотвратили кражу урожая подсолнечника. Об этом сообщает местная полиция.

"О том, что ночью трое комбайнеров незаконно собирают урожай подсолнечника и отгружают его в грузовые автомобили, в полицию сообщил начальник службы безопасности одного из сельскохозяйственных предприятий Измаильского района. По прибытию полицейские обнаружили три работающие в поле комбайна и на обочине дороги – два грузовых автомобиля "Камаз" и "Рено" с заполненными семечками прицепами", – рассказали в полиции.

Водители и комбайнеры объяснили, что они наемные работники и не знают, кому принадлежит урожай. Оба грузовика были арестованы. Проверка продолжается.

Напомним, в Одессе неизвестные на иномарке снесли памятник Жукову.