Под угрозой разрушения еще один жилой дом в Одессе

Специалисты выясняют, как предотвратить обвалы грунта, которые привели к появлению трещин на стенах

В Одессе разрушается еще один старый жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В срочном ремонте нуждается здание в Суворовском районе города на ул. Декабристов, 9. На днях стены одноэтажного жилого дома дореволюционной постройки испещрили большие трещины. "Произошло проседание грунта возле дома номер девять на улице Декабристов, со стороны улицы Слободской. Из-за чего в стенах трех квартир образовались трещины шириной два сантиметра", – рассказали в муниципалитете.

В пресс-службе Одесского горсовета сообщают, что дом построили еще до 1917 года из известняка, и сейчас все восемь квартир здания считаются аварийными. На месте происшествия уже побывали чиновники и представители городского управления инженерной защиты, которые исследовали территорию, чтобы выяснить причину проседания грунта, и даже задействовали бурильную технику.

К слову, в асфальте возле дома тоже появились разломы и яма. "Специалисты определяют возможность предотвращения дальнейшего развития аварийной ситуации", — заявили в пресс-службе муниципалитета и добавили, что все жильцы дома, чьи квартиры пострадали в результате случившегося, получат помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что обвалы накрыли Одессу: в центре рухнула часть 100-летнего фасада.