Подробности масштабного пожара в Одессе

С самого утра люди разбирают завалы на пепелище в прибрежной зоне

В Одессе после сильного пожара дачные постройки продолжают тлеть. А на месте ЧП люди разбирают завалы.

В пресс-службе ГСЧС в Одесской области сайту "Сегодня" рассказали, что причины возгорания пока выясняются, а вот жители Одессы не сомневаются в том, что таким образом местные бизнесмены освобождают территорию для новых застроек.

"В Аркадии уже негде строить, пора переходить дальше", – написала в соцсети одесситка Анжела Финагина.

Ранее сообщалось, что на причале №133 общества рыболовов-любителей "Зеленый мыс" в Одессе возник сильный пожар, в результате которого сгорели 15 домов, а хозяин одного из них получил ожоги рук, когда самостоятельно пытался потушить огонь.

Тушение огня усложнилось сильной плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. Для этого спасатели использовали мотопомпы.