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Полиция назвала имя овидиопольского головореза http://www.segodnya.ua/img/article/7846/98_main.1483098868.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/98_tn.1483098868.jpg Одесса Правоохранители отмечают, что преступник особо опасен, и призывают граждан не пытаться задержать его самостоятельно

Полиция назвала имя овидиопольского головореза

Сегодня, 13:53

Правоохранители отмечают, что преступник особо опасен, и призывают граждан не пытаться задержать его самостоятельно

Подозреваемый в двойном убийстве. Фото: полиция
Подозреваемый в двойном убийстве. Фото: полиция

Полиция Одесской области назвали имя головореза, который подозревается в двойном убийстве женщины с ребенком. Им является Погорелов Дмитрий Владимирович 1985 года рождения.

Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного злоумышленника, который обоснованно подозревается в совершении двойного убийства. Место его возможного укрытия окружено силовиками.

"Полицией устанавливается местонахождение Погорелова Дмитрия Владимировича, 09.10.1985 г.р., который подозревается в совершении 29.12.2016 года в п.г.т. Овидиополь убийства женщины и малолетнего ребенка. Приметы: рост примерно 180-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые или зеленые. В чем был одет, неизвестно", – отмечает пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранители просят тех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении злоумышленника, немедленно сообщить об этом в полицию и не пытаться задержать его самостоятельно.

Напомним, 29 декабря в пгт Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. В одной из комнат жилого дома полицейские нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Погибшая 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь были с отсеченными головами.

По подозрению в двойном убийстве правоохранители разыскивают 31-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Сейчас в Одесской области введен в действие оперативный план "Сирена". Более 500 правоохранителей – бойцы КОРДа, оперативники уголовного розыска, спецназовцы и военнослужащие Нацгвардии – прочесывают пригород Одессы, где может скрываться преступник. К поискам убийцы полиция также привлекла охотников и жителей Овидиопольского района, имеющих огнестрельное оружие.

Как сообщают местные СМИ, брат женщины, которую убил и обезглавил преступник в Овидиополе Одесской области, занимает высокую должность в управлении Государственной фискальной службы Одессы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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