Полиция обещает жестко реагировать на провокации в Одессе

Активисты собираются возлагать цветы к памятникам, а копы с подкреплением готовы к стычкам

Завтра, 10 апреля, в честь 73-й годовщины освобождения Одессы от немецко-­фашистских захватчиков горожане возложат цветы к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и стеле "Крылья победы" на площади 10 Апреля. Полиция тем временем готовится к возможным провокациям и уверяет: реагировать стражи порядка будут немедленно и жестко.

По словам начальника облуправления Нацполиции Дмитрия Головина, правоохранители ожидают провокаций для создания картинки для СМИ страны-агрессора, дескать, в Одессе ущемляют права людей и "пытаются забить антифашистов". Тем не менее копы обещают быть готовыми к любым ситуациям.

"Мы ожидаем около 30 000 участников акций. Для охраны порядка к нам прибывает помощь из других регионов — тактические группы, Нацгвардия, пограничники", — заявил Головин, добавив, что ситуацию помогут контролировать спасатели и общественники.

Сегодня за порядком будут следить 1200 человек. К слову, в местах скопления людей установят рамки металлодетекторов, на улицах будут работать кинологи и взрывотехники.

"Согласно закону, мы будем реагировать немедленно и жестко на коммунистическую символику", – предупредил Головин.

Контролировать ситуацию на Аллее славы в парке Шевченко вместе с другими общественниками обещает и экс-глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко. Тем временем лидер "куликовцев" (сторонников Антимайдана) Морис Ибрагим, который призвал своих единомышленников возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу, заявил, что 10 апреля его вызывают на допрос в СБУ.

"Таким образом нам решили помешать", — уверен Ибрагим.