Полиция просит одесситов не пить много алкоголя в новогодние праздники

В ведомстве напомнили, что Новый год – это детский праздник

В Одессе за прошедший год патрульные зафиксировали 320 случаев насилия в семье. При этом часть из них выявлялась в ходе отработки совершенно других вызовов с линии "102".

Об этом заявила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

"Новогодний праздник – это все же детский праздник. Поэтому подарите вашим детям чудо, проведите вечер с ними. На застолье контролируйте количество выпитого алкоголя", – сообщила Алла Марченко.

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Она также добавила, что часть случаев насилия в семье выявлялась случайно. Патрульные приезжали по вызову с линии "102" на драку, а в квартире находят грязные некормленых детей, пьяных родителей.

Как добавили в пресс-службе патрульной полиции, чаще всего насилие в семье происходит после употребления алкогольных напитков.

Патрульные обратились к гражданам с просьбой перед новогодними праздниками не злоупотреблять алкоголем.