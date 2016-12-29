Полиция просит одесситов не пить много алкоголя в новогодние праздники
В ведомстве напомнили, что Новый год – это детский праздник
В Одессе за прошедший год патрульные зафиксировали 320 случаев насилия в семье. При этом часть из них выявлялась в ходе отработки совершенно других вызовов с линии "102".
Об этом заявила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.
"Новогодний праздник – это все же детский праздник. Поэтому подарите вашим детям чудо, проведите вечер с ними. На застолье контролируйте количество выпитого алкоголя", – сообщила Алла Марченко.
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Она также добавила, что часть случаев насилия в семье выявлялась случайно. Патрульные приезжали по вызову с линии "102" на драку, а в квартире находят грязные некормленых детей, пьяных родителей.
Как добавили в пресс-службе патрульной полиции, чаще всего насилие в семье происходит после употребления алкогольных напитков.
Патрульные обратились к гражданам с просьбой перед новогодними праздниками не злоупотреблять алкоголем.
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