Порошенко проведал знаменитых одесских пятерняшек (видео)

Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одессу проведал семью знаменитых младенцев- пятерняшек.

Об этом президент Украины написал на странице в Facebook.

"В Одессе посетил уникальной семьи Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей – две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком – минивэном Пежо Expert Tepee 2.0. Уверен, большой автомобиль семейного типа – именно то, что так нужно многодетной семье", – отметил Порошенко.

Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис.

Рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.