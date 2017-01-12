Порошенко проведал знаменитых одесских пятерняшек (видео)
Президент Украины подарил многодетной семье из Одессы минивэн Peugeot Expert Tepee
Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одессу проведал семью знаменитых младенцев- пятерняшек.
Об этом президент Украины написал на странице в Facebook.
"В Одессе посетил уникальной семьи Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей – две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком – минивэном Пежо Expert Tepee 2.0. Уверен, большой автомобиль семейного типа – именно то, что так нужно многодетной семье", – отметил Порошенко.
Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис.
Рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.
Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко проведал знаменитых одесских пятерняшек (видео)". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии