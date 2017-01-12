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Порошенко проведал знаменитых одесских пятерняшек (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/98_main.1484230646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/98_tn.1484230646.jpg Одесса Президент Украины подарил многодетной семье из Одессы минивэн Peugeot Expert Tepee

Порошенко проведал знаменитых одесских пятерняшек (видео)

Сегодня, 16:17

Президент Украины подарил многодетной семье из Одессы минивэн Peugeot Expert Tepee

Оксана Кобелецкая и Сергей Семенов с детьми. Фото: facebook / Odessa Five
Оксана Кобелецкая и Сергей Семенов с детьми. Фото: facebook / Odessa Five

Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одессу проведал семью знаменитых младенцев- пятерняшек.

Об этом президент Украины написал на странице в Facebook.

"В Одессе посетил уникальной семьи Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей – две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком – минивэном Пежо Expert Tepee 2.0. Уверен, большой автомобиль семейного типа – именно то, что так нужно многодетной семье", – отметил Порошенко.

Напомним, 24 июня в Одессе на свет одновременно родились пятеро детей. Двух девочек и трех мальчиков назвали Саша, Даша, Давид, Влад и Денис.

Рождение пятерняшек стало уникальным для всей Украины случаем. Пара не использовала метод ЭКО для беременности. 30 июля в возрасте 2 месяцев и 6 дней их выписали из больницы.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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