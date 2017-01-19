Пострадавших в пожаре в Одесской области мать с сыном отправили на лечение в Киев

Одесские полицейские сопроводили автомобили скорой помощи и передали врачам и волонтерам медикаменты для пострадавшей в пожаре

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Врачи ожогового отделения Одесского областного клинического медицинского центра отправили пострадавших в пожаре женщину и мальчика в Киев. Девочка остается на лечении в Одессе.

Полицейские обеспечили машинам скорой помощи сопровождение в столичное медучреждение.

Как рассказала корреспонденту "Сегодня" волонтер Екатерина Ножевникова, женщина и мальчик находятся в крайне тяжелом состоянии. В Одессе их навещал отец, однако сейчас он не появляется в медучреждении.

Напомним, 14 января в одном из домов, расположенных в селе Федосеевка, произошел пожар, в котором пострадали 25-летняя женщина и двое ее малолетних детей 4 и 6 лет. Все они в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения.

Как выяснили правоохранители, пьяный мужчина в ходе ссоры с женщиной, облил дом бензином. Женщина, пытаясь поджечь плиту, и спровоцировала возгорание.