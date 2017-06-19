Пожар и взрывы в Одессе: все подробности ЧП в здании для штаба ВМС

В Одессе в районе 6-й станции Большого Фонтана вчера ночью произошел масштабный пожар, сопровождавшийся взрывом. Там пылала часть здания, в одном крыле которого разместили военно-морской лицей и казарму военной академии, а в другом — ремонтировали помещения для штаба ВМС Украины по заказу Минобороны и пустовали квадратные метры Одесского окружного административного суда. Пожар был настолько сильным, что одесситы, проживающие достаточно далеко от места случившегося, говорят, что видели "гриб красного цвета, как от взрыва газа в доме". "Сегодня" побывала на месте пожара.

Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, сообщение о возгорании поступило в 1:08. "В 1:21 на место вызова приехали первые пожарно-спасательные подразделения, — говорят в пресс-службе. — Горели крыша, чердачные помещения и третий этаж здания". По подсчетам спасателей, примерная площадь пожара составила 300 квадратных метров. Его ликвидировали в 3:38 силами 52 спасателей и с помощью 14 единиц техники.

Пожар начался в заброшенной части здания, где как раз ремонтировали помещения для штаба ВМС, о чем свидетельствует соответствующая табличка, расположенная слева от ворот. Эта часть строения настолько заброшена, что определить с первого взгляда место пожара было достаточно сложно: буквально шли "на нюх", ведь в округе стоял отчетливый запах гари. В воскресенье утром у сгоревшей части сооружения все еще стояла одна пожарная машина, и сновали четверо спасателей, которые протянули на третий этаж пожарный рукав.

"Мы дежурим на случай, если будет еще одно возгорание", — рассказали нам спасатели, объяснив, что такие дежурства — обычная практика. Там же мы повстречали недоброжелательно настроенных мужчин, которые в грубой форме представились строителями и нехотя сообщили, что взорвался баллон с пропаном. А вот специалисты-взрывотехники, желающие опросить строителей, от комментариев отказались, но факт взрыва подтвердили. К слову, после ЧП с улицы через окна третьего этажа было видно дыры в кровле.

Курсанты военной академии, которые живут в другом крыле, проснулись ночью от громкого хлопка. "Слышал, что бахнуло, но только утром увидел пожарные машины. У нас тут обычно все спокойно", — рассказал "Сегодня" один из курсантов. А офицер отметил, что никто из его подопечных не пострадал. В пресс-службе ВМС нас заверили, что военно-морской лицей также не пострадал.

Местный житель, которого мы повстречали неподалеку от места пожара, рассказал, что не только слышал взрыв, но и сразу определил, что горит.

По его словам, когда-то в этой части здания находились клуб, курсантская столовая и спортзалы училища противовоздушной обороны.

"Я здесь служил и знаю это место очень хорошо, — поделился очевидец. — Я так понял, что сначала загорелся клуб: там, скорее всего, и рвануло, а потом пламя перекинулось на крышу рядом". Другие жители рассказывают, что видели, как ночью спасатели растягивали пожарные шланги по улице Ивана Франко. "Взрыв был один, но мы с кошкой сильно испугались, дворовые собаки начали лаять, а вот мои родители даже не проснулись", — призналась "Сегодня" одесситка Виктория, которая живет в соседнем квартале.

Предварительные причины пожара в ГСЧС пока не называют, но делятся предположениями. "Нам удалось выяснить, что накануне на чердаке велись сварочные работы", — рассказал "Сегодня" пресс-секретарь управления ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник. Вероятно, баллон с взрывоопасным газом остался там после окончания работ. Тем временем в полиции говорят, что ждут выводов спасателей. "Мы ждем акт от ГСЧС о том, был ли причиной возгорания поджог или произошло самовозгорание. Если поджог — значит, будем его расследовать", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.