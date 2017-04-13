Пожар в Одессе: горели дома и взрывались баллоны

Обошлось без пострадавших, сейчас устанавливается причина мощного пожара

Сегодня, 13 апреля, в 02:17 спасателям сообщили о пожаре, который произошел на причале по улице Шкиперской. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Пожар произошел в одно и двухэтажных домах на общей площади 500 квадратных метров.

Ликвидация огня осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды.

Уже в 04:59 пожар был ликвидировали. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара устанавливают.

Напомним, в ночь на 11 апреля горел причал на улице Дача Ковалевского. Тогда сгорели 15 домов.