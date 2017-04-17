Пожар в Одессе: полиция озвучила свою версию происшествия
Пламя уничтожило четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция
Пожар в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Одессе уничтожил четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв. Об этом сообщает областная полиция.
"Из горящего дома были эвакуированы семь человек. Одна из жительниц дома доставлена в медицинское учреждение с ожогами конечностей и ожогами дыхательных путей", – рассказали в полиции.
Правоохранители предварительно квалифицировали случившееся по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, минувшей ночью в Одессе горел многоквартирный дом.
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