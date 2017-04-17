Пожар в Одессе: полиция озвучила свою версию происшествия

Пламя уничтожило четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв

Пожар в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Одессе уничтожил четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв. Об этом сообщает областная полиция.

"Из горящего дома были эвакуированы семь человек. Одна из жительниц дома доставлена в медицинское учреждение с ожогами конечностей и ожогами дыхательных путей", – рассказали в полиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали случившееся по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, минувшей ночью в Одессе горел многоквартирный дом.