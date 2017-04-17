Пожар в Одессе: полиция озвучила свою версию происшествия

Сегодня, 12:40

Пламя уничтожило четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв


Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Огонь уничтожил четыре квартиры. Фото: полиция

Пожар в доме на ул. Богдана Хмельницкого в Одессе уничтожил четыре квартиры и крышу на площади 400 м.кв. Об этом сообщает областная полиция.

"Из горящего дома были эвакуированы семь человек. Одна из жительниц дома доставлена в медицинское учреждение с ожогами конечностей и ожогами дыхательных путей", – рассказали в полиции.

Правоохранители предварительно квалифицировали случившееся по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, минувшей ночью в Одессе горел многоквартирный дом.
пожар, квартиры, полиция, преступления, повреждение, происшествия, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "Пожар в Одессе: полиция озвучила свою версию происшествия". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: Владислава Швец/Facebook

В Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Сегодня, 12:14

На правонарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Одесса

В Одессе горел многоквартирный дом

Сегодня, 09:31

Пламя вспыхнуло ночью на ул. Богдана Хмельницкого

Одесса

Мужчина остался без денег. Фото: hvylya.net

Одессита неизвестные избили битами и забрали сумку с миллионом гривен

15 Апреля, 18:51

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции

Одесса

Полиция расследует инцидент. Фото: pixabay.com

В Одессе на улице нашли мертвого младенца

15 Апреля, 17:00

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти

Одесса

Люди не смогли спасти дорогостоящую бытовую технику. Фото: В. Серова

В полиции назвали причину масштабного пожара в Одессе

15 Апреля, 14:14

Правоохранители выяснили причину трагедии, но виновных еще ищут 

Харьков

На месте ДТП

В Харькове произошло серьезное ДТП

15 Апреля, 12:13

Столкнулись девять машин, одного из водителей забрали в больницу 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования