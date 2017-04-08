Преступная группа разворовывала экспортные грузы с портов Одессы

8 Апреля 2017, 12:41

Ущерб от краж составляет более одного миллиона гривен, возбуждено уголовное дело

Злоумышленники задержаны
Злоумышленники задержаны

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая систематически расхищала экспортные грузы, поступающие в морские порты из разных областей Украины. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Одесской области.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли пломбы, приспособления для слива жидкого товара, замаскированные емкости для хранения похищенного и четыре тонны масла, которое злоумышленники похитили из контейнеров.

Уже установлены участники и организаторы группы. Согласно преступной схеме, злоумышленники, занимавшиеся перевозкой опломбированных контейнеров в морские порты Одесской области, отклонялись от маршрута, въезжали на заранее обозначенные закрытые территории в Одессе. Там они вскрывали контейнеры и изымали часть грузов. Похищенная продукция реализовывалась, а деньги распределялись между участниками группы.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более одного миллиона гривен. Сейчас все участники преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошло дерзкое ограбление в элитной новостройке.
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Источник:

"Сегодня"

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