При пожаре в Одессе погибла женщина: в ГСЧС допускают поджог

Вчера, 10:42

Во время ликвидации пожара удалось спасти одну из женщин, сейчас она находится в больнице

Фото: AFP
Фото: AFP

В Одессе на улице Бахчева, 3 на территории домохозяйства загорелись одноэтажный жилой дом и летняя кухня.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области, прибывшие по указанному адресу, спасатели потушили пожар на общей площади 24 квадратных метров, на месте происшествия они обнаружили погибшую хозяйку 1941 года рождения.

Причину смерти устанавливают специалисты.

"Во время ликвидации пожара была спасена 33-летняя женщина, которая получила отравление продуктами горения. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую клиническую больницу. Допустимая причина пожара – поджог", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе при пожаре погибла пенсионерка. 
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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