Прогулка по особнякам Одессы: дом с "ушками" и бионическая архитектура (фото)

Среди величественных и идеально симметрично спроектированных одесских особняков есть строения, которые привлекают внимание горожан и туристов своими "неровностями": то балконов с одной стороны не хватает, то массивная башня как будто отдельно от дома стоит. Встречаются подобные архитектурные диковинки и в современных зданиях, похожих на иллюстрации к фантастическим рассказам.

Во время этой прогулки мы узнаем, как выглядят здания в стиле деконструктивизма и бионической архитектуры, где в Южной Пальмире можно найти еще один дом с одной стеной, как в начале XX века в городе у моря выглядели складские помещения ломбардов и что собой представляют балконы-обманки.

ОДЕССКИЙ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ И ДОМ С "УШКАМИ"

В Одессе не так много современных зданий, которые заставили бы прохожего остановиться и рассмотреть строение внимательнее. Горожане привыкли к величественным особнякам прошлого, и современными "стеклянными коробками" их не удивишь. Но этот дом выделяется на фоне остальных построек нашего времени: здание возвели в стиле деконструктивизма, с усложненными, изломанными формами и зеркальными элементами, похожими на ушки. Получился офис, как из фантастической книги.

Адрес: пер. Топольского, 4-а

Старт

ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ С МАССИВНОЙ БАШНЕЙ

Дом построили по проекту одного из лучших архитекторов эпохи модерна Викентия Прохаски в начале XX века для нужд хозяина частного ломбарда, которому требовалось помещение для хранения вещей, оставленных в залог. Угловую часть здания зодчий обильно украсил колоннами и скульптурными выступами, а сверху добавил "антресольный" этаж: кажется, будто это отдельная башня, встроенная в ассиметричный особняк.

Адрес: ул. Бунина, 12

Расстояние: 2500 м



ЕЩЕ ОДИН ДОМ-СТЕНА БЫЛ САМЫМ БОЛЬШИМ В ГОРОДЕ

Современные зодчие считают этот доходный дом необычным по нескольким причинам. Во-первых, прямые и строгие линии строения "скрадывает" один закругленный угол с полукруглыми балконами, что, по мнению специалистов, визуально смягчает большие размеры дома, ведь на момент строительства (1912 год) он был один из самых массивных в городе. Во-вторых, если под определенным углом посмотреть на здание со стороны ул. Успенской, может показаться, что это еще один дом-стена.

Адрес: ул. Осипова, 19

Расстояние: 3300 м

ДОМ МЕЦЕНАТОВ С ОРЛОМ И АЖУРНЫМИ ВОРОТАМИ

Этот доходный дом спроектировал архитектор Ян Пономаренко в начале XX века для четы Гелеловичей, которые за свой счет содержали детей караимов и оплачивали их обучение в лицеях и институтах. На фоне трехэтажного кирпичного здания визуально сильно выделяется балкон-эркер, который снизу поддерживает скульптура орла, расправившего крылья. А сам фасад обильно украсили лепниной и барельефами. Тут сохранились оригинальные кованые ворота с тонкими, почти ажурными деталями.

Адрес: ул. Базарная, 33

Расстояние: 4000 м

БАЛКОНЫ-"ОБМАНКИ" НА АССИМЕТРИЧНОМ ДОМЕ

Тем, кто видит дом впервые, кажется, что строение когда-то было абсолютно симметричным, а балконы с левой стороны фасада со временем разрушились. Однако именно таким "неровным" здание задумывали изначально: слева на фасаде на втором и третьем этажах оборудовали так называемый фальшэркер, который раньше выполнял декоративную функцию, а справа установили настоящие полукруглые балконы-эркеры. К слову, кованым воротам, ведущим во двор, больше 100 лет.

Адрес: ул. Ясная, 3

Расстояние: 6000 м

БИОНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА — МОРСКИЕ ВОЛНЫ ЗАСТЫЛИ В КАМНЕ КОТТЕДЖА

На приморских склонах в последние несколько лет появилось много новых и необычных домов, но самым причудливым можно назвать дом-волну, который спроектировал одесский архитектор Николай Матюшенко. Этот дом является представителем бионической архитектуры — автор проекта отказался от углов и прямых линий и постарался запечатлеть природу в камне.

Адрес: 11-я ст. Большого Фонтана

Расстояние: 13 600 м