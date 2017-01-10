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Прокуратура рассказала о судьбе Овидиопольского головореза http://www.segodnya.ua/img/article/7869/95_main.1484065521.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/95_tn.1484065521.jpg Одесса Расследование резонансного дела ведется по трем статьям Уголовного кодекса, назначено более 10 судебных экспертиз

Прокуратура рассказала о судьбе Овидиопольского головореза

Сегодня, 18:25

Расследование резонансного дела ведется по трем статьям Уголовного кодекса, назначено более 10 судебных экспертиз

Подозреваемый в двойном убийстве. Фото: полиция
Подозреваемый в двойном убийстве. Фото: полиция

Подозреваемый в двойном убийстве в пгт Овидиополь Одесской области 31-летний мужчина находится под стражей в следственном изоляторе. Правоохранители назначили более 10 судебных экспертиз в рамках расследования, сообщили сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе прокуратуры Одесской области.  

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 289 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка, умышленное повреждение имущества путем поджога; незаконное завладение транспортным средством). Овидиопольский районный суд 30 декабря 2016 удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас 31-летний мужчина находится под стражей в следственном изоляторе", – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что на сегодня назначено и продолжается более 10 судебных экспертиз, в ходе которых будет также исследовано и психическое состояние подозреваемого.

В рамках расследования следователями устанавливаются мотивы совершения жуткого преступления.

Напомним, 29 декабря 2016 года в пгт Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. В одной из комнат жилого дома полицейские нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Погибшая 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь были с отсеченными головами. В жутком преступлении правоохранители подозревают 31-летнего Погорелова Дмитрия Владимировича.

Известно, что после двойного убийства преступник угнал грузовик МАN, на котором планировал наехать на толпу людей в Одессе, повторив теракт в Берлине. Однако полицейские успели заблокировать въезд в город. Беглец бросил авто и скрылся в полях под Одессой. План "Сирена" по розыску подозреваемого в Одесской области действовал почти сутки. Мужчину задержали на следующий день после убийства в 7 км от Овидиополя, когда он выходил из посадки.

Позже советник главы МВД Арсена Авакова, нардеп Антон Геращенко заявил, что убийца мстил бывшему работодателю – человеку, которого головорез лишил семьи.

По данным одесских СМИ, обезглавленная женщина с ребенком в пгт Овидиополь Одесской области, является женой местного бизнесмена и депутата поселкового совета. Подогреваемый в убийстве 31-летний Дмитрий Погорелов работал у мужчины водителем.
Одесса, убийство, расследование, прокуратура, Погорелов, двойное убийство, головорез, Овидиополь

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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