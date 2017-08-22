Прокуроры заявили, что в Одесском СИЗО пытали заключенных: появилось видео
Правоохранители рассказали о первых результатах расследования в отношении сотрудников изолятора
Правоохранители продолжают расследовать факты служебной халатности в Одесском СИЗО. Следователи уже нашли факты применения пыток и выборочное предоставление преференций арестантам, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
"Установлены кричащие факты обращения с арестантами со стороны сотрудников пенитенциарной службы. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве с превышения служебных полномочий на пытки", – говорят в облпрокуратуре.
Кроме того, правоохранители обнаружили, что сотрудники СИЗО предоставляли преференции некоторым арестантам.
"После убийства сотрудника СИЗО обыски проводились не во всех камерах", – уверены прокуроры и добавляют, что к некоторым арестантам надзиратели могли вообще не заходить и не проверять условия их содержания. При этом прокуроры говорят, что в отчетах сотрудники изолятора писали, что проверили все камеры, поэтому правоохранители начали расследование еще и по факту служебной подделки.
Кроме того, по словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, в одном из кабинетов изолятора нашли портрет советского политического деятеля Феликса Дзержинского и начали уголовное производство по факту пропаганды представителем власти тоталитарного режима.
Феликс Дзержинский. Фото: Лариса Сарган / соцсети
Также Лариса Сарган обнародовала видео избиения заключенных в Одесском СИЗО. Запись сделана на следующий день после жестокого убийства женщины-инспектора в изоляторе.
Видео: Лариса Сарган / соцсети
Видео: Лариса Сарган / соцсети
Напомним, 17 августа в Одессе на территории СИЗО 39-летний ранее судимый заключенный убил 34-летнюю сотрудницу изолятора. Потом он расчленил и спрятал в разных пакетах тело жертвы в контейнере для мусора.
По факту убийства полиция начала расследование по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство"). Прокуратура области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что убийца без присмотра жил не в камере, а в хозяйственном блоке.
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