Прокуроры заявили, что в Одесском СИЗО пытали заключенных: появилось видео

Правоохранители продолжают расследовать факты служебной халатности в Одесском СИЗО. Следователи уже нашли факты применения пыток и выборочное предоставление преференций арестантам, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлены кричащие факты обращения с арестантами со стороны сотрудников пенитенциарной службы. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве с превышения служебных полномочий на пытки", – говорят в облпрокуратуре.

Кроме того, правоохранители обнаружили, что сотрудники СИЗО предоставляли преференции некоторым арестантам.

"После убийства сотрудника СИЗО обыски проводились не во всех камерах", – уверены прокуроры и добавляют, что к некоторым арестантам надзиратели могли вообще не заходить и не проверять условия их содержания. При этом прокуроры говорят, что в отчетах сотрудники изолятора писали, что проверили все камеры, поэтому правоохранители начали расследование еще и по факту служебной подделки.

Кроме того, по словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, в одном из кабинетов изолятора нашли портрет советского политического деятеля Феликса Дзержинского и начали уголовное производство по факту пропаганды представителем власти тоталитарного режима.

Феликс Дзержинский. Фото: Лариса Сарган / соцсети

Также Лариса Сарган обнародовала видео избиения заключенных в Одесском СИЗО. Запись сделана на следующий день после жестокого убийства женщины-инспектора в изоляторе.

Видео: Лариса Сарган / соцсети

Видео: Лариса Сарган / соцсети

Напомним, 17 августа в Одессе на территории СИЗО 39-летний ранее судимый заключенный убил 34-летнюю сотрудницу изолятора. Потом он расчленил и спрятал в разных пакетах тело жертвы в контейнере для мусора.

По факту убийства полиция начала расследование по п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство"). Прокуратура области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что убийца без присмотра жил не в камере, а в хозяйственном блоке.