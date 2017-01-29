"Псевдопатрiотам тричi – смерть, смерть, смерть": одесские активисты почтили память Героев Крут (фото)

Сегодня, 22:08

Мероприятие в сопровождении полицейских прошло без конфликтов и стычек

В Одессе сегодня вечером, 29 января, в парке Шевченко стартовал марш, приуроченный к 99-ой годовщине битвы под Крутами. Собравшиеся почтили память погибших в бою 16 (29) января 1918 года.

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня.ua".

В шествии участвовали около 150 активистов организаций "Сокол", "Уличный фронт", "Правый сектор" и других.

Участники марша прошлись по центральным улицам к памятнику Дюка. Как обычно, собравшиеся скандировали патриотические кричалки. В том числе, "псевдопатрiотам тричi – смерть, смерть, смерть".

"Мы прошли и показали, что мы помним наших героев. То что случилось, это трагические события, о которых нельзя забывать. Нужно быть патриотом не потому, что это модно, а потому что так надо для нашей страны", – рассказал один из организаторов мероприятия Демьян Ганул.

Марш закончился минута молчания в память о погибших в тех событиях.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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