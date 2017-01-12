Работа в Одессе: нужны инженеры и няньки для детей и собак

В Одессе на начало 2017-го зарегистрировали самый низкий уровень безработицы за последние три года. По данным городского центра занятости, на учете по безработице сейчас стоят 1207 человек. "Сегодня" выяснила, как в Южной Пальмире помогают безработным и какие вакансии предлагают одесситам.

В одесском муниципалитете гордятся, что показатель уровня безработицы не только самый низкий за последние три года, но и один из лучших в стране. "Количество обращений неработающих граждан в городской центр занятости в прошлом году сократилось на 25,2% по сравнению с 2015-м", — сообщила пресс-служба муниципалитета. А в одесском центре занятости нам рассказали, что большинство стоящих на учете по безработице — женщины (68%) и почти половине безработных (45%) не исполнилось и 35 лет. Впрочем, по мнению экспертов, реальный показатель безработицы выше, ведь есть люди, которые не становятся на учет и предпочитают искать неофициальные подработки.

Тем не менее в Одессе немало предложений официальной работы. Сейчас только в банке вакансий Одесского центра занятости — 1315 предложений. Больше всего нужны люди в торговую, финансовую и промышленную сферы: инженеры, экономисты и операторы строительных кранов. Для молодежи без опыта работы есть вакансии помощников менеджера, мерчандайзера и оператора компьютерного набора.

Кроме того, безработные после непродолжительного обучения и создания бизнес-проекта получают возможность открыть собственное дело. Так, 34 человека получили финансовую поддержку от центра занятости в виде единоразовой выплаты пособия по безработице, что позволило им начать свой бизнес. "Люди смогли открыть груминг-салон по уходу за домашними животными, кафе и клининг-сервис", — рассказала "Сегодня" и. о. начальника Одесского центра занятости Анна Перекло. Работодателей тоже мотивируют открывать новые рабочие места. "Работодатель получает от государства компенсацию на выплату единого взноса социального страхования за трудоустройство на новое рабочее место человека, направленного центром занятости", — объяснила Перекло.

ВОЗМОЖНОСТИ В СЕТИ. Найти должность с официальным трудоустройством можно и через интернет. Сейчас сайты по поиску работы предлагают около 5000 вакансий в Одесской области. Менеджерам по работе с клиентами и распространителям продукции с опытом работы предлагают зарплату от 6000 грн, уборщицам — от 2000 грн, грузчикам — от 3000 грн. А вот утюжильщица цеха по производству женской одежды будет получать 5000 грн.

Если зарплаты с основного места работы все же не хватает, в сети можно найти и временную подработку. Так, на специальных интернет-сервисах предлагают в качестве источника допдоходов как прополку огорода, так и оказание юридических услуг. Няням на час на таких сервисах предлагают от 50 грн, а повару, который приготовит канапе для фуршета, — 450 грн. А приготовление шашлыка и овощей на мангале для празднования дня рождения пополнит бюджет на 500 грн. К слову, за выгул собаки люди готовы заплатить 100 грн, а тому, кто подстрижет когти двум кошкам, — 200 грн. Это хороший вариант подработки для студентов, говорят создатели сервисов.