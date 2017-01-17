Разборки по-одесски: стрельба по людям и собакам

В одном из ночных клубов Одессы на днях произошла драка со стрельбой. Как сообщает пресс-служба областной полиции, в развлекательном заведении подрались трое мужчин. В запале ссоры один из них выстрелил оппоненту в грудь.

"Пострадавших, двоих одесситов 24-х и 25-ти лет, доставили в больницу. У одного из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, у другого — закрытую черепно-мозговую травму", — рассказали в ведомстве, отметив, что стрелявшего задержали.

Раздавались выстрелы и в Одесской области. Так, французский винодел Кристоф Лакарен, у которого недавно выкорчевали часть виноградников, заявил, что "сосед одного из проблемных пайщиков" стрелял в его собак. В полиции факт стрельбы подтвердили. "Нашли человека, который отстреливался от напавших на него псов. Ведется расследование", — рассказали "Сегодня" в полиции.