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Разборки по-одесски: стрельба по людям и собакам http://www.segodnya.ua/img/article/7892/1_main.1484686962.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/1_tn.1484686962.jpg Одесса Правоохранители расследуют два конфликта с применением оружия в Одесской области

Разборки по-одесски: стрельба по людям и собакам

Сегодня, 23:02

Правоохранители расследуют два конфликта с применением оружия в Одесской области

В одном из ночных клубов Одессы произошла драка со стрельбой. Фото из открытых источников
В одном из ночных клубов Одессы произошла драка со стрельбой. Фото из открытых источников

В одном из ночных клубов Одессы на днях произошла драка со стрельбой. Как сообщает пресс-служба областной полиции, в развлекательном заведении подрались трое мужчин. В запале ссоры один из них выстрелил оппоненту в грудь.

"Пострадавших, двоих одесситов 24-х и 25-ти лет, доставили в больницу. У одного из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждение голеностопного сустава, у другого — закрытую черепно-мозговую травму", — рассказали в ведомстве, отметив, что стрелявшего задержали.

Раздавались выстрелы и в Одесской области. Так, французский винодел Кристоф Лакарен, у которого недавно выкорчевали часть виноградников, заявил, что "сосед одного из проблемных пайщиков" стрелял в его собак. В полиции факт стрельбы подтвердили. "Нашли человека, который отстреливался от напавших на него псов. Ведется расследование", — рассказали "Сегодня" в полиции.
драка, ранение, стрельба, ссора, выстрелы

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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