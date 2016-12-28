Реконструкция в Одессе: на Тираспольской площади уже курсируют трамваи, но открытие отсрочили до весны

Тираспольская площадь Одессы, которую полностью перекрыли для движения в связи с реконструкцией еще в августе, постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Так, площадь вновь стала конечной остановкой для трамвайных маршрутов №15 и 21: из-за ремонта с лета 15-й не ходил вообще, а 21-й — ездил в объезд. "Сегодня" побывала на Тираспольской площади и выяснила, что окончательно реконструкцию планируют завершить к весне.

На Тираспольской площади сейчас шумно. Рабочие варят рельсы, трактор отгружает щебень. Работы ведутся комплексно, поясняют нам местные строители. "Тут сейчас не одна бригада трудится, — говорит "Сегодня" рабочий Владимир. — Здесь и представители водоканала, и автодора, и укладчики рельсов — куча работы, и куча народа!" Труженики в спецформе работают слаженно, но уверены: до нового года ремонт не закончат, да и погода иногда мешает.

К примеру вчера, чтобы заварить стыки на рельсах под дождем с мокрым снегом, пришлось соорудить небольшие навесы из полиэтилена. На вопрос об эффективности работы в непогоду рабочий Алексей ответил: "В грязи копаться, конечно, интересно, но не слишком эффективно. Надеюсь, при следующем снегопаде реконструкцию приостановят".

Трамваи. Вернулись на маршрут, но ездить мешают "автохамы". Фото: П. Мордынская



Тем временем трамваи, для которых частично открыли доступ к Тираспольской площади, пронзительно сигналят, взывая к совести автомобилистов, которые паркуются на путях. "На днях один такой умный на пути встал, пришлось вызывать эвакуатор. И вчера было то же самое", — сетует водитель трамвая №21 Алла. Как пояснила нам вагоновожатая, трамвайное кольцо на площади, где разворачивались составы, пока не доступно для проезда полностью — воспользоваться можно лишь небольшим участком между Тираспольской и Нежинской улицами: вагоны заезжают на кольцо, сдают назад и только так могут отправиться в обратный путь. Самих пассажиров это не смущает. "Я так рада, что пустили трамваи! У меня муж в больнице на Слободке лежит, так теперь туда можно спокойно доехать на трамвае, а не платить лишние пять гривен за маршрутку", — рассказала "Сегодня" одесситка Людмила.



Отметим, изначально ремонт Тираспольской площади планировали завершить до 31 декабря, но уже во время работы дату окончания реконструкции решили перенести. "Площадь заасфальтируют после того, как трамваи накатают определенное количество часов и рельсы дадут необходимую усадку. После этого к марту пустят частный транспорт", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь одесского муниципалитета Наталья Мальцева. По ее словам, вскоре вновь начнет ездить до Тираспольской площади трамвай №10. А вот вагоны, следующие по маршруту №3, не вернутся в центр до конца 2017-го, поскольку в мэрии запланировали ремонт ул. Преображенской от Тираспольской площади в направлении ул. Софиевской.