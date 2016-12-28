Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Реконструкция в Одессе: на Тираспольской площади уже курсируют трамваи, но открытие отсрочили до весны http://www.segodnya.ua/img/article/7837/18_main.1482868122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/18_tn.1482868122.jpg Одесса Изначально ремонт Тираспольской площади планировали завершить до 31 декабря

Реконструкция в Одессе: на Тираспольской площади уже курсируют трамваи, но открытие отсрочили до весны

Сегодня, 06:58

Изначально ремонт Тираспольской площади планировали завершить до 31 декабря

Реконструкция. Ни мокрый снег, ни дождь ремонту не помеха. Фото: П. Мордынская
Реконструкция. Ни мокрый снег, ни дождь ремонту не помеха. Фото: П. Мордынская

Тираспольская площадь Одессы, которую полностью перекрыли для движения в связи с реконструкцией еще в августе, постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Так, площадь вновь стала конечной остановкой для трамвайных маршрутов №15 и 21: из-за ремонта с лета 15-й не ходил вообще, а 21-й — ездил в объезд. "Сегодня" побывала на Тираспольской площади и выяснила, что окончательно реконструкцию планируют завершить к весне.

На Тираспольской площади сейчас шумно. Рабочие варят рельсы, трактор отгружает щебень. Работы ведутся комплексно, поясняют нам местные строители. "Тут сейчас не одна бригада трудится, — говорит "Сегодня" рабочий Владимир. — Здесь и представители водоканала, и автодора, и укладчики рельсов — куча работы, и куча народа!" Труженики в спецформе работают слаженно, но уверены: до нового года ремонт не закончат, да и погода иногда мешает.

К примеру вчера, чтобы заварить стыки на рельсах под дождем с мокрым снегом, пришлось соорудить небольшие навесы из полиэтилена. На вопрос об эффективности работы в непогоду рабочий Алексей ответил: "В грязи копаться, конечно, интересно, но не слишком эффективно. Надеюсь, при следующем снегопаде реконструкцию приостановят".

img_5287

Трамваи. Вернулись на маршрут, но ездить мешают "автохамы". Фото: П. Мордынская

Тем временем трамваи, для которых частично открыли доступ к Тираспольской площади, пронзительно сигналят, взывая к совести автомобилистов, которые паркуются на путях. "На днях один такой умный на пути встал, пришлось вызывать эвакуатор. И вчера было то же самое", — сетует водитель трамвая №21 Алла. Как пояснила нам вагоновожатая, трамвайное кольцо на площади, где разворачивались составы, пока не доступно для проезда полностью — воспользоваться можно лишь небольшим участком между Тираспольской и Нежинской улицами: вагоны заезжают на кольцо, сдают назад и только так могут отправиться в обратный путь. Самих пассажиров это не смущает. "Я так рада, что пустили трамваи! У меня муж в больнице на Слободке лежит, так теперь туда можно спокойно доехать на трамвае, а не платить лишние пять гривен за маршрутку", — рассказала "Сегодня" одесситка Людмила.

Отметим, изначально ремонт Тираспольской площади планировали завершить до 31 декабря, но уже во время работы дату окончания реконструкции решили перенести. "Площадь заасфальтируют после того, как трамваи накатают определенное количество часов и рельсы дадут необходимую усадку. После этого к марту пустят частный транспорт", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь одесского муниципалитета Наталья Мальцева. По ее словам, вскоре вновь начнет ездить до Тираспольской площади трамвай №10. А вот вагоны, следующие по маршруту №3, не вернутся в центр до конца 2017-го, поскольку в мэрии запланировали ремонт ул. Преображенской от Тираспольской площади в направлении ул. Софиевской.
ремонт, реконструкция, трамваи, рельсы, вагоны, эвакуатор

Вы сейчас просматриваете новость "Реконструкция в Одессе: на Тираспольской площади уже курсируют трамваи, но открытие отсрочили до весны". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Новый дом. Волонтерам еще предстоит решить, кто здесь будет работать и какой необходим ремонт. Фото: Пресс-служба облсовета

После разгрома для одесских волонтеров нашли новый дом

Вчера, 11:02

Облсовет обещает сделать ремонт и за гривню отдать здание в аренду общественникам

Авто

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман признал, что почти все дороги Украины в ужасном состоянии

23 Декабря, 14:51

Десятки лет никто не уделял этому надлежащего внимания, заявил премьер

Авто

В этом году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет. Фото: из открытых источников

В 2016 году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет – министр инфраструктуры

23 Декабря, 11:05

Ликвидировано 66% "ямочности", нанесено почти 22 тыс. км разметки, а также установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков, сообщил Омелян

Метро в Киеве

Эскалатор отремонтируют

В Киеве на станции метро "Лесная" ремонтируют эскалаторы

22 Декабря, 13:26

В утренние часы "пик" на подъем будет работать только один эскалатор

Крым

Дорога смерти. Фото: сайт Sudak.pro

Блогер показал "дорогу смерти" в Крыму

19 Декабря, 13:09

Трасса Новый Свет - Судак находится в ужасном состоянии

Харьков

Везут из Праги в Харьков. На базе чешских б/у трамваев модернизируют харьковские вагоны. Фото: prazsketramvaje.cz

Авторпарк Харькова 2017: новые троллейбусы на 20 млн и ремонт старых

16 Декабря, 08:47

Помимо закупки новых машин, в следующем году из бюджета города планируют выкроить около 60 млн грн на ремонт около 40 вагонов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.