Рекордная Одесса: свой Ван Дамм, сладкий герб и пицца размером с квартиру (фото)

Сегодня, 12:40

Одесситы не устают радовать достижениями, вылепливая гигантских снеговиков и устраивая мега-парады

Одесский Ван Дамм. Фото: record.ua
Одесский Ван Дамм. Фото: record.ua

"Сегодня" собрала самые необычные достижения последних лет.

30-МЕТРОВАЯ ПИЦЦА. РАЗМЕРОМ С КВАРТИРУ

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Фото: dumskaya.net

Съедобный рекорд поставили одесские кулинары, которые испекли самую длинную пиццу в Украине. Более 30 метров итальянского лакомства презентовали в мае 2015-го в одном из торговых центров города. Ширина "исполинского пирога" была чуть менее метра, поэтому по площади он был сопоставим с однокомнатной квартирой — 21 квадратный метр. Начинка была одинаковой по всей длине: помидоры, оливки, маслины, салями и сыр. После фиксации рекорда пиццей полакомились все присутствующие. "Было вкусно!", — вспоминают участники.

"ПЕРНАТЫЙ" РЕКОРД. ВЫПУСКАЛИ ГОЛУБЕЙ

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Фото: record.ua

Одесситы установили необычный рекорд, выпустив в небо самое большое количество голубей. Инициатором достижения стала преподаватель Одесской госакадемии строительства и архитектуры Татьяна Шевченко, сообщают представители Национального реестра рекордов. По ее задумке, выпускать пернатых символов мира должны были дети. Рекорд установили в 2014-м аккурат в День защиты детей. В небо взмыли 89 птиц. Изначально планировали выпустить 100 голубей, но не все малыши смогли удержать крылатых до нужного момента.

СЛАДКИЙ ГЕРБ. ИЗ ШОКОЛАДНОГО ДРАЖЕ

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Фото: record.ua

Еще один съедобный рекорд — самое большое панно в виде герба Южной Пальмиры — составили из 21 904 шоколадных драже. Сладкий герб размером 2х2 метра четыре часа собирали 10 человек. "Эксперт следил за тем, чтобы картина была четкой, в полном соответствии с цветовой гаммой, а изображения и надписи хорошо читались. Больше всего времени организаторам понадобилось на выкладывание морского якоря", — рассказали представители реестра. А вот местной детворе понадобилась всего пара минут, чтобы "замести следы" после фиксации достижения.

ОДЕССКИЙ ВАН ДАММ. ШПАГАТ НА КРЫШАХ АВТО

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Фото: record.ua

Спортсмен Евгений Калинин в 2014-м повторил известный трюк звезды голливудских боевиков, сев на шпагат, опираясь ногами на крыши двух движущихся автомобилей. Машины ехали со скоростью 20 км/час, а трюкач провел на их крышах 1 минуту и 20 секунд.

ФАНЫ МОРОЖЕНОГО. СЪЕЛИ НА РЕКОРД

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Фото: dumskaya.net

Одесситы не прочь полакомиться, и прошлым летом установили массовый рекорд поедания мороженого. Десертом одновременно лакомились 965 взрослых и детей. Некоторые, не удержавшись, съели его до фиксации, но рекорд зафиксировали.

ВАН ЭЙКАМ И НЕ СНИЛОСЬ. АЛТАРЬ ИЗ ЯИЦ

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Фото: dumskaya.net

Копию Гентского алтаря братьев Ван Эйк размером 92х134 м из деревянных яиц задумала создать художница Оксана Мась. Яйца расписывали жители 42 стран. В 2012-м, когда была готова лишь часть инсталляции, ее признали самой масштабной в стране.

"ПИВНАЯ БОЧКА". ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПРОГУЛОК

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Фото: record.ua

Самую маленькую персональную подводную лодку в Украине показал в 2012-м изобретатель-самоучка Василий Чикур. Корпус судна сконструировали по подобию пивной бочки. Лодка может опускаться на глубину до 50 м и находиться там до 10 часов. Ее длина — 2,97 м.
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"Сегодня"

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