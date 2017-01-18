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Реставрация Потемкинской лестницы: активисты бьют тревогу, а застройщик уверяют, что угрозы нет http://www.segodnya.ua/img/article/7892/5_main.1484689766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/5_tn.1484689766.jpg Одесса Общественники сетуют, что на лестнице образовался желоб, по которому ручьями стекает талая вода, а нарушения в работе по реконструкции могут нанести туристическому объекту непоправимый ущерб

Реставрация Потемкинской лестницы: активисты бьют тревогу, а застройщик уверяют, что угрозы нет

Сегодня, 06:35

Общественники сетуют, что на лестнице образовался желоб, по которому ручьями стекает талая вода, а нарушения в работе по реконструкции могут нанести туристическому объекту непоправимый ущерб

Памятник архитектуры национального значения. Активисты проверяют состояние лестницы и прилегающего парка. Фото: facebook.com
Памятник архитектуры национального значения. Активисты проверяют состояние лестницы и прилегающего парка. Фото: facebook.com

Одесские активисты беспокоятся о сохранности одной из главных достопримечательностей города — Потемкинской лестницы. Общественники сетуют, что на лестнице образовался желоб, по которому ручьями стекает талая вода, а нарушения в работе по реконструкции могут нанести туристическому объекту непоправимый ущерб.

По словам активиста организации "Зеленый лист" Владислава Балинского, по нормам при пяти градусах мороза и ниже реставрационные работы должны прекращаться. "Объект на этот период необходимо законсервировать", — говорит Балинский. Он уверен, что пренебрежение процессом консервации не только нанесло ущерб достопримечательности, но и нивелировало труды прошлого года: "Мероприятия, которые проводились в летний период, были направлены на просушку конструкции. Сейчас проблема просушки стоит очень остро: часть лестницы не изолирована, а в ракушняке (известняке. — Авт.) накапливается вода".

Кроме того, активист отмечает и пагубное влияние погоды: скопившаяся вода то замерзает, то тает, из-за чего внутренние повреждения усугубляются. "Еще несколько таких снегопадов, и лестница превратится просто в сочащийся ком снега", — прогнозирует Балинский. Вторит ему и одесский историк Александр Бабич. "Таких перепадов температур не выдержит не то что ракушняк, но и бетон", — добавляет эксперт.

А вот в научно-производственном центре, который проводит реконструкцию лестницы, уверяют, что угрозы Потемкинской нет, а конфликт с активистами односторонний. Руководитель центра Владимир Суханов заявил "Сегодня", что работы на Потемкинской приостановили 29 декабря, а необходимость консервации лестницы отсутствовала, дескать, на большей части спуска к тому времени уже уложили новое покрытие и незакрытым оставался лишь один лестничный пролет и две площадки.

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Желоб. По нему ручьями текла вода, а впереди — снегопады. Фото: facebook.com

"Сейчас показывают незакрытый лестничный марш и говорят, что это известняк. Но на самом деле это не известняк, а подоснова старых ступеней. Новые ступени будут укладываться на новую подоснову, а этот слой мы снимем на 10—20 см. От одесских заморозков можно ожидать проникновение влаги и промерзание на глубину до пяти сантиметров. То есть пострадает тот слой, который все равно будет демонтирован, — объяснил нам Суханов. — Мы прекрасно понимаем, что это городская достопримечательность мирового значения, по которой узнают Одессу. Ответственность просто зашкаливает".

Директор Архитектурно-художественного института при Одесской государственной академии строительства и архитектуры Валерий Уренев считает, что для окончательных выводов о существовании угрозы Потемкинской лестницы нужно провести экспертизы и проверку состояния. "О работах в холодное время года необходимо было думать, еще когда только планировалась реконструкция", — отмечает эксперт.

ПЛАНЫ ПОД УГРОЗОЙ

Ранее компания, проводящая реконструкцию, предлагала раскопать и поместить под стекло восемь последних ступеней Потемкинской лестницы, которые закатали в асфальт во время строительства дороги, а также аутентичные части парапетов. Проект уже передали на рассмотрение городских чиновников, но ответа не получили. "Большой вопрос, остались ли ступени. Их могли убрать во время последней реконструкции", — говорят в компании.
активисты, ремонт, памятник, Потемкинская лестница, застройщик

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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