Реставрация символа Одессы: древние находки и мечты об амфитеатре

В Одессе во время реставрации комплекса Воронцовского дворца и его изюминки — колоннады (бельведера) — обнаружили часть амфоры V века, ступени амфитеатра и фундамент другого здания. Археологи предполагают, что это еще не все находки. "Сегодня" побывала на раскопках.

Территорию возле колоннады оградили забором, а вокруг самой конструкции выкопали рвы, обнажив таким образом ее фундамент. По словам реставратора Анатолия Изотова, который руководит процессом, работы начались с исследований конструкции бельведера, в том числе их проверки на содержание влаги. "Показатель влажности нижней части конструкции зашкаливал в несколько раз, поэтому возникла необходимость очистить ее от штукатурных слоев бетона, которыми ее покрывали в советские времена", — объяснил Изотов.

Когда верхний бетонный цоколь сняли, оказалось, что под ним остались части первоначальных конструкций. Затем начали открывать фундамент и наткнулись на фрагменты ступеней. Они находятся со стороны Воронцовского дворца и напоминают амфитеатр. "Местные мне рассказывали, что на этих ступенях играл оркестр для самого Воронцова", — говорит Изотов, добавляя, что в его планах — восстановить ступени. Но для этого нужно определить, из какого материала их делали, чтобы найти карьер, где его добывали.

Кроме того, копая вглубь, исследователи обнаружили три слоя асфальта, которые появились здесь в разные периоды, а между ними — слои песка, грунта и строительного мусора, среди которого оказались осколки греческой амфоры V века. Однако специалисты не спешат заявлять о громких открытиях, так как невозможно выяснить происхождение артефакта.

"Здесь был Орловский флигель (часть Воронцовского комплекса. — Авт.), после его разрушения обломками здания могли засыпать территорию возле колоннады. Мы находим тут много предметов быта и интерьера, возможно, фрагменты амфор были среди этого мусора", — считает Изотов. К слову, в процессе раскопок исследователи наткнулись и на фундамент особняка Куликовского, который находился здесь еще до строительства колоннады.

Реставраторы не собираются прятать обнаруженные находки даже под прозрачным куполом, как это делается во многих похожих случаях. "Под стеклом материал сохнет и разрушается. Мы срежем часть грунта, который досыпали уже в поздние периоды, снимем штукатурку и облицовку советского периода, и люди смогут увидеть колоннаду такой, какой она была раньше, — говорит Изотов. — А на найденных нами ступенях можно будет слушать музыку: поставить рояль или приглашать музыкантов".

Из-за дождей раскопанные участки ночью пришлось перекрыть деревянными брусьями, обтянутыми пленкой. Но нам разрешили пробраться под полиэтилен и своими глазами посмотреть на раскопки. Для этого пришлось пройти по тоненьким деревянным перекрытиям и, стараясь не обрушить стенки ямы еще больше, спрыгнуть вниз. Глубина вырытого пространства — чуть более метра, примерно столько же и в ширину. Несмотря на неудобства, у нас возникает ощущение детского восторга от возможности прикоснуться к истории, почувствовать себя археологом и попробовать найти клад прямо у себя под ногами. Маляр-штукатур Руслан, который не первый год выполняет работы на колоннаде, рассказал нам, что тут каждый день находят артефакты: куски металла, кости, гильзы и даже патроны с порохом. Выбравшись наружу, поднимаемся по ступеням бельведера на смотровую площадку, где Руслан показал нам трещины в каменных плитах на полу.

"Трещины в таком толстом камне просто так не появятся, поэтому мы думаем, что под колоннадой есть цокольное помещение, его еще предстоит найти", — рассказал он нам.

Исследователи хотят закончить все работы до зимы, а пока собираются установить навесы над местом раскопок, чтобы работать было комфортнее, и продумывают план восстановления кровли.

По словам краеведа Олега Губаря, находки реставраторов интересны тем, что фундамент дома Куликовского — это часть периода в истории Одессы, когда Приморский бульвар в современном понимании еще не существовал. "Там были два дома и военный городок. Это часть истории допушкинского периода — Одесса Ланжерона и Ришелье", — пояснил нам Губарь. Именно в доме Куликовского и жил граф Воронцов до того, как обзавелся собственным домом.

Тем временем начались реставрационные работы и в самом Воронцовском дворце. Сейчас там пытаются выяснить границы фундамента и его состояние. По словам реставраторов, пока фундамент не подготовят, не сделают его гидроизоляцию и не восстановят кровлю, приступать к внутренним работам нет смысла. Специалисты отмечают, что закончить все работы во дворце в 2018 году не получится, так как профессиональных реставраторов в стране не хватает, а делать все на скорую руку, лишь бы закончить в срок, архитекторы не хотят.

Несмотря на то, что полноценные работы толком не начались, Воронцовский дворец уже преподносит сюрпризы. Исследователи выяснили, что цокольное помещение здания, в котором нам удалось побывать, не единственное во всем комплексе. Вокруг дворца есть еще одна подземная галерея: вход в нее и хотят найти. Предполагают, что эта галерея полукругом опоясывала здание со стороны моря. Недалеко от лестницы со львами вырыли ров, в котором, по словам рабочих, уже видна щель предполагаемого входа.