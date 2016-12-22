СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы
В доме у одного из задержанных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию
Сотрудники СБУ задержали двух наркоторговцев в одном из почтовых отделений Одессы, когда те получали посылку. В отправленном из одной страны Бенилюкса пакете, правоохранители нашли 500 таблеток психотропного препарата MDMA. Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении.
При обысках в доме у одного из пойманных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию, сообщили в СБУ
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда нашли в автомобиле партию контрабандных сигарет. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле.
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