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СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы http://www.segodnya.ua/img/article/7821/67_main.1482424767.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/67_tn.1482424767.jpg Одесса В доме у одного из задержанных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию

СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы

Вчера, 18:38

В доме у одного из задержанных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию

Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении. Фото: AFP
Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении. Фото: AFP

Сотрудники СБУ задержали двух наркоторговцев в одном из почтовых отделений Одессы, когда те получали посылку. В отправленном из одной страны Бенилюкса пакете, правоохранители нашли 500 таблеток психотропного препарата MDMA. Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении.

При обысках в доме у одного из пойманных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию, сообщили в СБУ

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда нашли в автомобиле партию контрабандных сигарет. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле.

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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