СБУ в Одессе перекрыла канал поставки психотропов из Европы

В доме у одного из задержанных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию

Сотрудники СБУ задержали двух наркоторговцев в одном из почтовых отделений Одессы, когда те получали посылку. В отправленном из одной страны Бенилюкса пакете, правоохранители нашли 500 таблеток психотропного препарата MDMA. Двух наркоторговцев задержали прямо в почтовом отделении.

При обысках в доме у одного из пойманных обнаружили три пакета с наркотическим веществом PVP и нарколабораторию, сообщили в СБУ

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Ранее сообщалось, что пограничники Белгород-Днестровского отряда нашли в автомобиле партию контрабандных сигарет. Водитель попытался скрыться на своем автомобиле.

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