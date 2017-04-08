Сегодня Одессу будет штормить

8 Апреля 2017, 10:10

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дожде 

Погода в Одессе испортится. Фото: AFP
Погода в Одессе испортится. Фото: AFP

В Одессе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается дождь, а также порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем – до +11.

В воскресенье также ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем прогреется до 12 градусов.

Ранее сообщалось, что начиная с пятницы, в Украине испортится погода. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза. Только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.

А сегодня синоптики предупредили киевлян о сильном ветре до конца дня и призвали быть острожными находясь на улице. 

Во Львове снова начали отопительный сезон из-за похолодания. 
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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