Секреты вузов Одессы: закатанные в банки части тела и личный враг Гитлера (фото)

Во время этой прогулки мы узнаем, кто сейчас учится в здании духовной семинарии, какой корпус построили благодаря рассчетливости архитектора

Старинные здания в историческом центре Одессы — это не только доходные дома и особняки богачей, но и учебные заведения, где усердно грызут гранит науки студенты и курсанты из Одессы и множества других городов Украины и других стран мира. Во время этой прогулки мы узнаем, кто сейчас учится в здании духовной семинарии, какой корпус построили благодаря рассчетливости архитектора и где можно увидеть закатанные в банки части тела.

АКАДЕМИЯ СВЯЗИ. ПОПОВ И АЗБУКА МОРЗЕ



Здание, в котором сейчас находится Одесский нацинститут связи им. Попова, в 1953-м возвели по проекту зодчего Брейбута. Раньше здесь находилось училище при немецкой общине, в котором учился Лев Троцкий. Постройка интересна не только выступающей полукруглой частью, которая больше походит на старинный особняк, чем на советское здание, но и памятником Александру Попову, на котором на языке азбуки Морзе написано: "Изобретатель радио 1889".

Ул. Кузнечная, 1

Старт

МЕДИН. АМФИТЕАТР И ЛЮДИ В ФОРМАЛИНЕ



Еще в конце XIX века эти учебные корпуса спроектировал архитектор Николай Толвинский для медфакультета Новороссийского университета. Сейчас же это Одесский национальный медицинский университет, получивший в народе короткое название "медин". В центре фасада главного корпуса вуза выступает большое полукруглое помещение — самая большая аудитория вуза. Главный вход в здание украшают колонны и арки в стиле неоклассицизма. В вузе активно работают три музея: исторический, патологоанатомический и анатомический. Любители острых ощущений и не сильно мнительные одесситы могут увидеть здесь препарированное тело и бальзамированные органы.

Ул. Ольгиевская, 4

2000 м

ОНУ. АУДИТОРИИ-БЛИЗНЕЦЫ И ПОЛЬЗА ОТ ЭКОНОМИИ



Фасад корпуса химического и физического факультетов Одесского национального университета им. Ильи Мечникова украшает большое количество барельефов и арок над окнами, а на втором этаже над главным входом можно полюбоваться большими, выше человеческого роста, окнами и колоннами. В этом здании находятся две аудитории-близняшки — по одной для будущих физиков и химиков. В нишах на стенах красуются скульптуры. Одесские краеведы говорят, что корпус вуза возвели в 1890-е по проекту зодчего Николая Толвинского за деньги, которые удалось сэкономить во время строительства главного корпуса медицинского факультета.

Ул. Пастера, 27

2910 м

МОРЕХОДКА. АЛЬМА-МАТЕР ВРАГА ГИТЛЕРА



На углу Канатной улицы и Карантинного спуска находится здание мореходного училища имени Александра Маринеско. Мемориальная табличка на стене гласит о том, что в этом заведении учился легендарный капитан, командир подводной лодки Александр Маринеско, который во времена Второй мировой войны потопил вражеские суда общим водоизмещением более 52 тысяч тонн, из-за чего даже считался личным врагом Гитлера. Архитектор Лев Влодек спроектировал это здание так, чтобы оно было похоже на нос корабля, если смотреть на него снизу вверх. Крышу здания украшают перила, башенка и мачта.

Ул. Канатная, 8

5210 м

АГРАРНЫЙ ВУЗ. В ЗДАНИИ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ



Аграрный университет занимает помещение бывшего духовного учебного заведения. В 1889-м одесский градоначальник Григорий Маразли выделил 10 000 "квадратов" земли на этой территории для строительства храма апостола Андрея и духовной семинарии. До сих пор на втором этаже здания сохранился старинный дубовый паркет. В начале XX века семинарию ликвидировали, перевезли сюда сельскохозяйственный институт, а храм превратили в библиотеку. Уже в наше время в храме сделали ремонт и вновь проводят богослужения.

Пер. Матросова, 6

7910 м

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ. СТАРИННАЯ КРЕПОСТЬ КАДЕТОВ С ЦЕРКОВЬЮ И ОБСЕРВАТОРИЕЙ



На 4-й станции Большого Фонтана находится комплекс зданий, который впечатляет своим видом и детей, и взрослых. Построенные из красного кирпича, с красивыми витражными окнами, украшенные куполами и барельефами — эти строения похожи на старинные замки или крепости. Здесь расположились корпуса Одесской военной академии. Главное здание нынешнего учебного заведения начали строить еще в 1901-м после того, как император Николай II отдал приказ об основании Одесского кадетского корпуса. Теперь эти постройки считаются памятниками архитектуры местного значения.

Главный корпус зодчие поделили на 140 отдельных помещений, в которых учились и жили 500 учеников, а в центре здания построили Церковь святых Кирилла и Мефодия — покровителей науки. По задумке строителей, одновременно в храме могли находиться около 800 человек: он выделяется на фоне всей постройки большим витражным окном, кирпичной надстройкой со световым окошком в центре и большим позолоченным крестом. В довоенное время на территории корпуса находилась и обсерватория, но до наших дней она не сохранилась.

Ул. Фонтанская дорога, 10

10 610 м