Семью наркодилеров задержали в Одесской области (видео)
Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств
Семью наркодилеров задержали в Одесской области.
Торговлю наладили супруги – 23-летняя девушка и ее 35-летний мужчина. Наркотики хранили дома, и даже наняли трех охранников. Женщину с охранниками взяли в квартире.
Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств – марихуану, амфетамин, героин, кокаин и таблетки "экстази".
За мужем пришлось погоняться – он убегал от копов машиной. В салоне нашли три пистолета, патроны и нож. За незаконное производство и сбыт наркотиков и хранение оружия супругам грозит до 12 лет тюрьмы.
Как выяснилось, мужчины ранее судили по тем же статьям. Семью наркодилеров задержали в Одесской области.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Семью наркодилеров задержали в Одесской области (видео)". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии