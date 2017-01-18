Семью наркодилеров задержали в Одесской области (видео)

Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств

Семью наркодилеров задержали в Одесской области.

Торговлю наладили супруги – 23-летняя девушка и ее 35-летний мужчина. Наркотики хранили дома, и даже наняли трех охранников. Женщину с охранниками взяли в квартире.

Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств – марихуану, амфетамин, героин, кокаин и таблетки "экстази".

За мужем пришлось погоняться – он убегал от копов машиной. В салоне нашли три пистолета, патроны и нож. За незаконное производство и сбыт наркотиков и хранение оружия супругам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как выяснилось, мужчины ранее судили по тем же статьям. Семью наркодилеров задержали в Одесской области.

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