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Семью наркодилеров задержали в Одесской области (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/22_main.1484742273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/22_tn.1484742273.jpg Одесса Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств 

Семью наркодилеров задержали в Одесской области (видео)

Сегодня, 19:44

Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств 


Семью наркодилеров задержали в Одесской области.

Торговлю наладили супруги – 23-летняя девушка и ее 35-летний мужчина. Наркотики хранили дома, и даже наняли трех охранников. Женщину с охранниками взяли в квартире.

Во время обыска обнаружили почти 8 килограммов наркотических средств – марихуану, амфетамин, героин, кокаин и таблетки "экстази".

За мужем пришлось погоняться – он убегал от копов машиной. В салоне нашли три пистолета, патроны и нож. За незаконное производство и сбыт наркотиков и хранение оружия супругам грозит до 12 лет тюрьмы.

Как выяснилось, мужчины ранее судили по тем же статьям. Семью наркодилеров задержали в Одесской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

"Сегодня"

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