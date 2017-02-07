Схема автоворов: водителей предупреждают об опасности (фото)

Злоумышленники подкладывают трубчатую проколку под заднее правое колесо автомобиля жертвы и едут за ним, выжидая, когда водитель остановится и выйдет из машины

Правоохранители предупреждают водителей об очередной схеме автомобильных воров.

О простом способе злоумышленников отвлекти внимание владельца транспортного средства и украсть из машины документы, деньги и другие ценные вещи в соцсети рассказала полицейская из Одессы Зоя Мельник.

"Схема у преступников очень проста – подкладывают трубчатую проколку под заднее правое колесо автомобиля жертвы и едут за ним. Когда водитель останавливается, выходит посмотреть с правой стороны, как правило, оставив открытые двери, с автомобиля исчезают ценные вещи. Для чего пишу – прежде чем сесть в автомобиль и начать движение, возьмите себе за привычку осмотреть его, не подложили ли и вам такой сюрприз. А когда выходите из машины, всегда закрывайте на центральный замок (да и во время движения так же были случаи, когда людей выкидывали и автомобиль угоняли). Ценные вещи прячьте", – обратилась к водителям полицейская.

Зоя Мельник отмечает, что подобный случай мог произойти с женщиной-водителей, чей автомобиль патрульные остановили на одной из улиц, увидев спущенное колесо. Когда машину осмотрели работники автосервиса, оказалось, колесо прокололи.

"В нашем случае все обошлось. Часто ли такое происходит, большая ли вероятность что это произойдет именно с вами? Нет, не часто, не хочется никого пугать, вероятность очень небольшая, но она не равна нулю. Осторожность никому не повредит", – добавляет полицейская.

Напомним, в январе в Украине разоблачили масштабную схему угона VIР-авто. Банда орудовала в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. За период деятельности преступная группировка стала практически "монополистом", управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Помогал организатору подполковник милиции на пенсии.