Скандал в Одесской области: мать 7-летней девочки обвиняет руководство интерната в избиении дочки

Жители Одесской области жалуются на то, что сотрудники школ-интернатов избивают своих воспитанников. В этот раз в центре скандала оказалась специализированная школа-интернат в селе Песчаная Балтского района. Мама одной из воспитанниц обвиняет руководство интерната в избиении ее 7-летней дочки.

По словам матери якобы избитой девочки Светланы Рябчук, в 2016 году по рекомендации врачей ее дочь Юлю направили в спецшколу на логопедическую коррекцию, так как девочка в семь лет все еще не разговаривает, а однажды школьница вернулась с уроков с синяками. "Мы забрали ее домой на выходные, в машине дали ей шоколадку и я увидела синяки на руке, а уже дома заметила синяки на груди, — рассказывает Светлана. — Я позвонила классному руководителю, но она сказала, что ничего не знает".

Родители с дочкой побывали у судмедэксперта. Тот зафиксировал синяки и царапину на руке, которая, по его предположениям, могла появится от шипов растений. По данному факту начали уголовное производство, и мама требует отстранить от работы директора интерната. В данный момент девочка находится дома, так как родители боятся отпускать ее в школу. "Нет гарантии, что ее никто не толкнет на лестнице, а затем не скажут, что это бытовая случайность", — говорит защитник семьи и директор Центра международной правовой защиты Эфтехар Хатак.



Дело приняло новый оборот, когда к обвинению присоединились бывшие ученики спецшколы, которых в 2014 году перевели в Песчанский интернат из Луганской области. "Нас зачислили в девятый класс, хотя мы его уже окончили. Мы просили, чтобы нас перевели в десятый или в ПТУ, но на просьбы не обратили внимания, поэтому мы не ходили на занятия", — рассказывает выпускница интерната Валентина Леймонченко.

Однажды, по словам девушки, директор школы пригласила их в кабинет социальной работы, где двое сотрудников полиции проверили с ними воспитательную беседу о прогулах. "Я спросила, почему они не в форме, а те ударили меня ногой, — рассказывает Валентина. — У меня была трещина в кости ноги, мне наложили гипс".



По словам директора Песчанского интерната Валентины Здаржевской, для нее стало шоком, что ее бывшие воспитанники выступили против администрации интерната. "Их специально привлекли к этому делу, чтобы навредить мне или кому-то из моих коллег. Возможно, кому-то нужно мое место", — считает Здаржевская. Также директор утверждает, что коллектив спецшколы не виноват в случившемся с 7-летней Юлей.

"Учителям, которые сразу не сообщили родителям о царапине ребенка, мы вынесли выговор, но никакого насилия не было, — утверждает директор. — Мы провели внутреннее расследование, и можно говорить, что ребенок по состоянию здоровья склонен к самоувечью".



О том, что никакого избиения не было, говорят и в службе по делам детей Одесской ОГА. Там утверждают, что специальная комиссия уже проверила работу интерната. "Комиссия пришла к выводу, что факта избиения не было", — сказали нам в службе и добавили, что синяки девочка могла нанести себе сама, а официальные результаты будут уже после окончания следствия полиции.



Песчанский интернат не единственный в области, который обвиняют в насилии над детьми. Так, глава попечительского совета Белгород-Днестровского детского дома Артем Поланский заявил на своей странице в соцсети, что в одном из детских домов Одессы в качестве наказания детей помещают в так называемый карцер.