Скелет и пристанище бомжей: что "хранится" под Потемкинской лестницей (видео)

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На реставрацию  лестницу закрыли в мае прошлого года, но горожане недовольны качеством ремонта и обвиняют рабочих в халатности


Скелет под Потемкинской лестницей. Во время уборки арочных галерей одесской достопримечательности коммунальщики нашли человеческие останки. Среди гор мусора обнаружили и ночлежку бездомных.

Череп, кости рук и ног и фрагмент таза – человеческие останки коммунальщики обнаружили накануне вечером под матрасом. Эксперты установили: это – труп мужчины, примерно 35 лет. Смерть наступила от одного года до пяти лет назад.

Кости обнаружили, когда выносили мусор из-под Потемкинской лестницы. Вот так арка выглядит после очистки.

А так это место выглядело два дня назад: на полу – кучи мусора, на трубе теплотрассы – постель. Тут бездомные устроили настоящую свалку. Это вскрылось, когда памятник архитектуры закрыли на реконструкцию.

На реставрацию Потемкинскую лестницу закрыли в мае прошлого года. Обновили коммуникации под ступенями, а на парапетах положили новый гранит. Одесситы недовольны качеством ремонта и обвиняют рабочих в халатности. Дескать, бросили объект на зиму в разобранном состоянии.

"Состояние не просто ужасное, состояние полуразрушения, начиная от той дикой ямы вдоль всей лестницы, которая как они сказали якобы была сделана для водоотведения, и заканчивая сосульками и трещинами в арочных проходах", – сказал Олег Михайлик, житель Одессы.

В мэрии на работу подрядчика не жалуются.

"Все контролируется и все выполняется по технологии, которая предусмотрена, выполняется качественно, что необходимо делать", – заверил Василий Никитенко, главный инженер Управления капитального строительства Одесского горсовета.

Закончить ремонт визитной карточки города обещают в апреле. Но сейчас работы приостановили, ждут потепления.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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