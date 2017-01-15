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Сладкая сказка: в Одессе прошла выставка пряничных домиков (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/98_main.1484299519.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/98_tn.1484299519.jpg Одесса Участники показали маленькие пряничные копии местных достопримечательностей, а также фантазийные дома сказочных персонажей 

Сладкая сказка: в Одессе прошла выставка пряничных домиков (фото)

Сегодня, 06:32

Участники показали маленькие пряничные копии местных достопримечательностей, а также фантазийные дома сказочных персонажей 

После Нового года в помещении Одесской киностудии окрылюсь необычная выставка. Здесь представили целую Вселенную пряничной архитектуры и жителей.

Как пишет "Культурометр", на выставке были и фантазийный дом сумасшедшего шляпника из "Алисы в стране чудес", и сразу две башни Рапунцель, и замок Снежной Королевы, и сладкий домик с дымоходами-карамельками, и даже шхуна Капитана-Крюка из историй о Питере Пене.

Также на выставке показали маленькие пряничные копии одесских достопримечательностей: Спасо-Преображенский собор, здание городского совета, оперный театр.

Отмечается, что в рамках мероприятия проходил сбор средств для двухлетней малышки Ангелине, которая столкнулась с тяжелым заболеванием – раком глаза. На лечение ребенку удалось собрать тысячу долларов. 
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