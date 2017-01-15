Сладкая сказка: в Одессе прошла выставка пряничных домиков (фото)

После Нового года в помещении Одесской киностудии окрылюсь необычная выставка. Здесь представили целую Вселенную пряничной архитектуры и жителей.

Как пишет "Культурометр", на выставке были и фантазийный дом сумасшедшего шляпника из "Алисы в стране чудес", и сразу две башни Рапунцель, и замок Снежной Королевы, и сладкий домик с дымоходами-карамельками, и даже шхуна Капитана-Крюка из историй о Питере Пене.

Также на выставке показали маленькие пряничные копии одесских достопримечательностей: Спасо-Преображенский собор, здание городского совета, оперный театр.

Отмечается, что в рамках мероприятия проходил сбор средств для двухлетней малышки Ангелине, которая столкнулась с тяжелым заболеванием – раком глаза. На лечение ребенку удалось собрать тысячу долларов.