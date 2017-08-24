Смертельное ДТП в Одессе: мусоровоз врезался во внедорожник

Сегодня, 17:38

Обоих водителей забрала скорая помощь, погибли пассажиры внедорожника

 


Смертельная авария произошла сегодня в Одессе. На рассвете мусоровоз столкнулся с внедорожником. Грузовик перевернулся и придавила машину к забору.

Чтобы освободить людей из автомобиля, спасателям пришлось вырезать дверцу. Жертвами ДТП стали два пассажира внедорожника. Обоих водителей забрала "скорая". Свидетели утверждают, виновник аварии – шофер мусоровоза. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора. 
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