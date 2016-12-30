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СМИ: Овидиопольский головорез убил жену и ребенка местного депутата-бизнесмена http://www.segodnya.ua/img/article/7847/25_main.1483102639.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/25_tn.1483102639.jpg Одесса Отмечается, что ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой и политической деятельностью мужчины

СМИ: Овидиопольский головорез убил жену и ребенка местного депутата-бизнесмена

Сегодня, 14:56

Отмечается, что ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой и политической деятельностью мужчины

Подозреваемый 31-летний Дмитрий Погорелов. Фото: &quot;Думская&quot;
Подозреваемый 31-летний Дмитрий Погорелов. Фото: "Думская"

Обезглавленная женщина с ребенком в пгт Овидиополь Одесской области, по данным СМИ, является женой Александра Журавлева – бизнесмена и депутата поселкового совета. Подогреваемый в убийстве 31-летний Дмитрий Погорелов работал у него водителем.

Об этом сообщает сайт "Думская".

"Погорелов работал водителем у мужа погибшей Александра Журавлева — бизнесмена средней руки (торговал щебнем и песком) и депутата поселкового совета. Ни соседи семьи, ни полиция не связывают трагедию с коммерческой и политической деятельностью мужчины. Убитая — Ольга Журавлева, 1974 года рождения, была в декретном отпуске. Она сестра работника налоговой инспекции Малиновского района Одессы Александра Никитинского. Это его дом преступник поджег перед тем, как пойти убивать Ольгу и маленькую Машу", – отмечает издание.

О девочке родственники говорят, что она была поздним и очень желанным ребенком.

Напомним, 29 декабря в пгт Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. В одной из комнат жилого дома полицейские нашли обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Погибшая 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь были с отсеченными головами.

В двойном убийстве правоохранители подозревают 31-летнего Погорелова Дмитрия Владимировича, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле МАN белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН).
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